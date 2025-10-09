Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Video Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Leonardo Aguilar le hizo una promesa de por vida a Ángela el 8 de octubre, el día de su cumpleaños.

El hijo de Pepe Aguilar habló como nunca y externó el gran amor y admiración que siente por su hermana menor.

"Este es mi post de felicitación para Ángela. La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto, la voy a cuidar siempre, toda mi vida", dijo frente a la cámara mientras la cantante estaba detrás de él escuchando.

El artista, de 26 años, confesó que a su alrededor hay pocas personas a las que siente "tanto apego, tanto cariño, tanto amor como siento con Ángela".

El joven le deseó lo mejor en sus 22 años de vida: "Se merece todo, se merece muchísimo y seguirá brillando de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho, Ángela. Felicidades", finalizó para darle un agrazo a su hermana.

La felicitación de Leonardo Aguilar a su hermana Ángela. Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

El cumpleaños de Ángela Aguilar

La cantante celebró la importante fecha acompañada de su familia y amigos, en una playa de Nayarit, según información de la estación de radio La Mejor FM.

Aunque los detalles del evento no han salido a la luz, según el reporte, entre los famosos que asistieron se encuentran Marc Anthony y Grupo Frontera, así como Carín León.

Pepe Aguilar ventiló en redes que previo a la fiesta degustaron varios platillos de mariscos.