Leonardo Aguilar

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Leonardo Aguilar le dedicó un emotivo mensaje a su hermana menor, Ángela, para felicitarla por su cumpleaños número 22.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Leonardo Aguilar le hizo una promesa de por vida a Ángela el 8 de octubre, el día de su cumpleaños.

El hijo de Pepe Aguilar habló como nunca y externó el gran amor y admiración que siente por su hermana menor.

"Este es mi post de felicitación para Ángela. La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto, la voy a cuidar siempre, toda mi vida", dijo frente a la cámara mientras la cantante estaba detrás de él escuchando.

El artista, de 26 años, confesó que a su alrededor hay pocas personas a las que siente "tanto apego, tanto cariño, tanto amor como siento con Ángela".

El joven le deseó lo mejor en sus 22 años de vida: "Se merece todo, se merece muchísimo y seguirá brillando de aquí hasta que Dios se acuerde de ella. Te quiero mucho, Ángela. Felicidades", finalizó para darle un agrazo a su hermana.

La felicitación de Leonardo Aguilar a su hermana Ángela.
La felicitación de Leonardo Aguilar a su hermana Ángela.
Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

El cumpleaños de Ángela Aguilar

La cantante celebró la importante fecha acompañada de su familia y amigos, en una playa de Nayarit, según información de la estación de radio La Mejor FM.

Aunque los detalles del evento no han salido a la luz, según el reporte, entre los famosos que asistieron se encuentran Marc Anthony y Grupo Frontera, así como Carín León.

Pepe Aguilar ventiló en redes que previo a la fiesta degustaron varios platillos de mariscos.

Pepe Aguilar mostró algunos de los platillos que degustaron, mientras que Leonardo ventiló detalles del lugar de la celebración.
Pepe Aguilar mostró algunos de los platillos que degustaron, mientras que Leonardo ventiló detalles del lugar de la celebración.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram, Leonardo Aguilar/Instagram
Leonardo AguilarÁngela AguilarPepe AguilarHijos de famososCumpleañoscumpleaños de famosasCelebridadesFamosos

