Lele Pons confirma que fue al hospital tras la doble caída que sufrió al revelar género de su bebé

Video ¡Lele Pons y Guaynaa esperan su primer bebé!: ella muestra su pancita de embarazo y así se enteró

Lele Pons rompió el silencio y habló tras la fiesta de revelación de género del bebé que está esperando y que ocurrió el pasado viernes 25 de abril.

En la reunión a la que acudieron muchos famosos, la esposa de Guaynaa sufrió una doble caída justo al momento en que ella accionó el mecanismo para dar a conocer que tendrá una niña.

Aunque su marido corrió a ayudarla, la situación provocó preocupación por el estado de ella y la criatura.

Lele Pons fue al hospital tras la fiesta

Este domingo 27 de abril, la celebridad dio una entrevista a Javier Ceriani en su canal de YouTube y habló de lo que ocurrió tras el accidente.

" Físicamente estoy muy bien, todo tranquilo, todo perfecto", aseguró la 'youtuber' de 28 años.

"Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto, es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones", dijo para luego confirmar que fue al hospital al día siguiente de lo sucedido.

"Es mucho más difícil calmarse cuando estás embarazada, algo que estoy aprendiendo, mucho estrés, sí fui a chequearme por el estrés el próximo día", contó.

"Tengo que ir a chequearme porque tengo que calmarme, tengo que ir a un lugar a calmarme, a que me ayuden, fui ayer a calmarme, tenía que tomar mucha agua porque estaba muy nerviosa", relató.

Lele Pons admite que "emocionalmente no está bien"

Insistió en que la noche después de la fiesta "estaba todo bien" y que había sido revisada, pero al día siguiente sí tuvo que acudir a atención médica luego de ver el debate que se suscitó tras la caída y que aparentemente le afectó emocionalmente.

" Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)", admitió.

"Emocionalmente no estoy bien", confesó, "las redes piensan que personas como yo no ven nada, y sí ven y han habido muchas buenas personas que me han mandado mensajes increíbles y no saben qué diferencia hacen esos tipos de mensajes".

"Es triste que todo estaba bien y esto pasó", lamentó sobre lo que se desató después de lo ocurrido.

"Cuando la gente me estaba diciendo que yo intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé eso fue como: 'Oh my God (Oh Dios mío), si yo siempre quise ser mamá'".