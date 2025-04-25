Lele Pons sufre fuertes caídas en medio de la revelación de sexo de su bebé

Video Guaynaa experimenta cómo es estar ‘embarazado’ y dice: "¡Gracias Diosito por hacerme hombre!"

Lele Pons sufrió fuertes caídas durante la fiesta de revelación de sexo de su bebé.

Este viernes 25 de abril, la influencer y Guaynaa lograron reunir a su familia y a sus amigos más cercanos para destapar por fin si en los próximos meses se convertirán en papás de un niño o una niña.

PUBLICIDAD

De acuerdo con varios videos que circulan en Internet, el esperado momento llegó cuando, en lugar de globos o pasteles, los famosos descubrieron el género de su bebé con un baño de pintura rosa que propició el accidente de la sobrina de Chayanne.

Durante el esperado momento y en medio de la emoción de convertirse en mamá de una niña, Lele Pons perdió el equilibrio y cayó en dos ocasiones al suelo, logrando que su body suit blanco terminara teñido de rosa.



Entre los invitados al gender reveal party se encontraban famosos como Chayanne, Sebastián Yatra, Belinda, Ricky Montaner, Natti Natasha, Yailin La Más Viral, Papi Kunno, Nadia Ferreira, Anitta y más.

Lele Pons y Guaynaa serán papás de una niña

A pesar de la doble caída que sufrió, Lele Pons se mostro emocionada ante la llegada de su primera hija, de la que aún no se revela el nombre.

Lele Pons y Guaynaa serán papás de una niña. Imagen Lele Pons / Instagram



De acuerdo con la estrella de Internet, su bebé nacerá el próximo verano y la madria de la pequeña será la cantante brasileña, Anitta.

"La creadora confirmó que su hijo llegará este verano. La influencer y actriz norteamericana Hannah Stocking será la encargada de organizar el evento para revelar el género del bebé, ya que es la única que lo sabe. La madrina será ⁠⁠la cantautora brasileña Anitta", expresó el equipo de trabajo de Lele a través de un comunicado.