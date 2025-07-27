Lele Pons

¡Lele Pons y Guaynaa ya son papás!: así presentaron a su bebé con su primera foto

La bebé de Lele Pons y Guaynaa nació este 26 de julio y la presentaron con una tierna fotografía en redes en donde oficializaron su nombre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nace bebé de Lele Pons: ella y Guaynaa se convierten en padres por primera vez

¡Lele Pons y Guaynaa ya son papás!, la bebé nació este 26 de julio, según lo que dio a conocer la pareja este fin de semana.

La primera foto de la bebé de Lele Pons y Guaynaa

PUBLICIDAD

La famosa pareja no dio muchos detalles sobre el alumbramiento ni tampoco el estado de la 'influencer' y la niña, pero sí revelaron este domingo 27 las primeras fotos de la criatura.

Estas son las primeras fotos de la bebé de Lele Pons y Guaynaa.
Estas son las primeras fotos de la bebé de Lele Pons y Guaynaa.
Imagen Lele Pons/Instagram

Más sobre Lele Pons

¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella
0:53

¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella

Univision Famosos
Lele Pons reaparece con su bebé por primera vez: así la presenta al mundo
0:50

Lele Pons reaparece con su bebé por primera vez: así la presenta al mundo

Univision Famosos
Lele Pons y Guaynaa revelan misterioso nombre de su bebé y las primeras imágenes: esto significa
0:48

Lele Pons y Guaynaa revelan misterioso nombre de su bebé y las primeras imágenes: esto significa

Univision Famosos
Lele Pons celebra ‘baby shower’: así luce su pancita a días de convertirse en madre
0:59

Lele Pons celebra ‘baby shower’: así luce su pancita a días de convertirse en madre

Univision Famosos
Nace bebé de Lele Pons: ella y Guaynaa se convierten en padres por primera vez
0:52

Nace bebé de Lele Pons: ella y Guaynaa se convierten en padres por primera vez

Univision Famosos
Lele Pons muestra su antes y después en la recta final de su embarazo: así luce ahora
0:41

Lele Pons muestra su antes y después en la recta final de su embarazo: así luce ahora

Univision Famosos
¿Chayanne es el responsable de la caída de Lele Pons?: lo estarían señalando por esta razón
2 mins

¿Chayanne es el responsable de la caída de Lele Pons?: lo estarían señalando por esta razón

Univision Famosos
Guaynaa revela detalles sobre la fiesta donde Lele Pons cayó: estaba en el lugar equivocado
1:14

Guaynaa revela detalles sobre la fiesta donde Lele Pons cayó: estaba en el lugar equivocado

Univision Famosos
Guaynaa admite que Lele Pons resultó "afectada" tras caída doble al revelar género de su bebé
2 mins

Guaynaa admite que Lele Pons resultó "afectada" tras caída doble al revelar género de su bebé

Univision Famosos
Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar
1:11

Belinda aparece abrazada de Nadia Ferreira: la “mejor amiga” de Ángela Aguilar

Univision Famosos


Además, en la publicación oficializaron el nombre de la niña: "Eloísa".

En las fotos aparecen la manita y la piernita de la bebé, quien es arropada por sus padres.

La dulce espera

Lele Pons y Guaynaa anunciaron el pasado 9 de marzo que estaban esperando a su primer bebé con un tierno video en redes, en el que compartieron cómo se enteraron de la noticia.

Desde entonces, documentaron todo el embarazo y la 'influencer' mostró cómo iba cambiando su cuerpo con el pasar de los meses.

La polémica revelación del sexo

El 25 de abril los cantantes 'echaron la casa por la ventana' con la fiesta del 'gender reveal', a la que asistieron grandes celebridades como Chayanne, Belinda, Nadia Ferreira, Anitta, Sebastián Yatra y más estrellas de la música y las redes sociales.

Justo en el momento en que se enteraron que iban a tener una niña al caer del techo una sustancia rosa, Lele resbaló en dos ocasiones cayendo al suelo. Sin embargo, no pasó a mayores y solo quedó en un susto.

Ahora, la pequeña ya está entre los brazos de sus famosos padres para iniciar una nueva aventura familiar.

Video Lele Pons celebra ‘baby shower’: así luce su pancita a días de convertirse en madre
Relacionados:
Lele PonsGuaynaaHijos de famososBebés famososBebésCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX