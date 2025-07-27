¡Lele Pons y Guaynaa ya son papás!: así presentaron a su bebé con su primera foto
La bebé de Lele Pons y Guaynaa nació este 26 de julio y la presentaron con una tierna fotografía en redes en donde oficializaron su nombre.
¡Lele Pons y Guaynaa ya son papás!, la bebé nació este 26 de julio, según lo que dio a conocer la pareja este fin de semana.
La primera foto de la bebé de Lele Pons y Guaynaa
La famosa pareja no dio muchos detalles sobre el alumbramiento ni tampoco el estado de la 'influencer' y la niña, pero sí revelaron este domingo 27 las primeras fotos de la criatura.
Además, en la publicación oficializaron el nombre de la niña: "Eloísa".
En las fotos aparecen la manita y la piernita de la bebé, quien es arropada por sus padres.
La dulce espera
Lele Pons y Guaynaa anunciaron el pasado 9 de marzo que estaban esperando a su primer bebé con un tierno video en redes, en el que compartieron cómo se enteraron de la noticia.
Desde entonces, documentaron todo el embarazo y la 'influencer' mostró cómo iba cambiando su cuerpo con el pasar de los meses.
La polémica revelación del sexo
El 25 de abril los cantantes 'echaron la casa por la ventana' con la fiesta del 'gender reveal', a la que asistieron grandes celebridades como Chayanne, Belinda, Nadia Ferreira, Anitta, Sebastián Yatra y más estrellas de la música y las redes sociales.
Justo en el momento en que se enteraron que iban a tener una niña al caer del techo una sustancia rosa, Lele resbaló en dos ocasiones cayendo al suelo. Sin embargo, no pasó a mayores y solo quedó en un susto.
Ahora, la pequeña ya está entre los brazos de sus famosos padres para iniciar una nueva aventura familiar.