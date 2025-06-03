¿Laura Flores terminó su relación con Lalo Salazar?: ella responde tras eliminar fotos con él

Video ¿Laura Flores murió? Esta es la verdad sobre la situación de la actriz

Laura Flores desató rumores de ruptura con el periodista Lalo Salazar a casi 4 meses de hacer pública su relación.

Las especulaciones comenzaron poco después de que la actriz compartiera en sus historias de Instagram mensajes alusivos sobre una aparente ruptura, que habría sido interpretado por los internautas como una supuesta indirecta acerca de su vida personal.

“Si amas a alguien déjalo ir, si regresa, es poque nadie lo quiso, déjalo ir otra vez”, señaló la noche del 2 de junio.

Aunque la actriz no mencionó en ningún momento a Lalo Salazar en su publicación, los rumores se intensificaron luego de que eliminara todas sus fotografías con el periodista e incluso, dejara de seguirlo en Instagram.

Laura Salazar rompe el silencio sobre su aparente ruptura

Ante el revuelo que desató su aparente ruptura con el presentador de Despierta, Laura Flores rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram.

“Este amor es bendecido”, escribió contundente este 3 de junio junto a una nueva fotografía con Lalo Salazar, a quien también etiquetó.

Así respondió Laura Flores a los rumores de ruptura con periodista. Imagen Laura Flores / Instagram



Previo a esta publicación, la actriz ya se había comunicado con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien había asegurado que todo era mentira.

“Ahorita le mandé un mensaje y me dijo: ‘Claro que no’, su respuesta fue ‘claro que no’”, dijo en Sale el Sol.

Así comenzó su relación

Laura Flores y Eduardo Salazar hicieron público su noviazgo el 26 de febrero durante la transmisión del noticiero Despierta.

Su historia de amor comenzó tras 20 años de amistad y luego de encontrarse en el noticiero antes mencionado. Posteriormente, compartieron su primera fotografía juntos a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

“¡Así es! Casual e inesperado reencuentro con Lalo Salazar, a quien conozco desde que yo conducía Hoy en el 2002”, escribió la intérprete aquella ocasión.