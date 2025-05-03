Laura Flores confiesa que es la "cougar" de su novio Lalo Salazar

Video 'Lalo' Salazar revela desde cuándo es novio de Laura Flores: ¡no tienen ni una semana!

El periodista Lalo Salazar recientemente desmintió que sus hijos no aceptaran el noviazgo que tiene con Laura Flores. Ahora es la actriz quien compartió que opinan sus hijos.

" Están contentos por mí, porque como ya están en la edad de 'ya me voy mamá', ya se sienten muy independientes y me dicen 'y tú haz tu vida mamá, haz tu vida'... ¡Hijos de su madre!", contó a Mezcalent sobre lo que piensan María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía.

Laura Flores es la "cougar" de Lalo Salazar

Con el humor que la caracteriza, la cantante compartió que su relación está funcionando por las cosas que tienen en común, además dijo que ella es mayor que él.

"En esta química que tenemos hay una complicidad (…) Tenemos mucha afinidad en cómo empezaron nuestras vidas, nuestras carreras, éramos vecinos y no lo sabíamos. Tenemos esas similitudes de infancia, aunque s oy un año mayor que él, soy su 'cougar'", dijo entre risas.

"Estamos entrando en un entendimiento, una madurez psicológica de cuidar la relación, de cuidarla por sobre todas las cosas. Yo ya le dije 'yo voy a defender mi relación como una gata', de verdad, porque me da mucho esta relación, estoy muy contenta y él dice que está muy contento", añadió.

Lalo Salazar y Laura Flores comparten foto. Imagen Instagram: @laurafloresmx.

¿Laura Flores le declaró su amor primero?

La actriz de Las Hijas de la Señora García compartió que fue ella quien le dio un 'empujoncito' a al periodista mexicano para que formalizaran la relación.

"Bueno, fui yo, porque me dio un beso y todo y le dije '¡ay, no, yo a la antigüita!'. Ya estábamos cotorreando obviamente, pero sí, yo a la antigüita y me dice '¿quieres ser mi novia?', 'no, yo te lo dije primero', entonces ya traemos ese rollo de quién le dijo a quién; pero sí, él me lo pidió, muy formal, muy bonito".

Aún no hay planes de vivir juntos, pues llevan sólo un par de meses de romance.