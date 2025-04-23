Laura Flores responde si provocó el divorcio de su novio, el periodista Lalo Salazar

Video ¿Hijos de 'Lalo' Salazar reprochan su romance con Laura Flores? El periodista responde

Laura Flores respondió a la polémica sobre si es verdad que provocó el divorcio del periodista Lalo Salazar, con quien mantiene una relación desde febrero pasado.

La actriz negó haber sido la tercera en discordia en el matrimonio del corresponsal de guerra, ya que aseguró él llevaba tiempo divorciado al igual que ella muchísimo antes de reencontrarse.

“Yo no lo descasé, no empiecen… No, no, no, no. Lalo tiene tres años de divorciado y yo casi cuatro”, aclaró al programa ‘Sale el Sol’.

“Yo le pregunté: ‘Oye, yo creía que estabas casado’. ‘No, no, yo me divorcié hace 3 años’. Le dije: 'Ah, ¡qué bueno!, yo también estoy divorciada, ya podemos platicar a gusto’”, agregó.

Durante la conversación, Laura Flores definió su noviazgo con Lalo Salazar como “una sorpresa muy bonita” que “Dios” le tenía preparada. Incluso, bromeó sobre su diferencia de edad, ya que ella tiene 61 años y él 60.

“Yo soy mayor, ¿sabes? Año y medio. Soy su cougar. Soy su sugar mommy”, señaló, asegurando que fue Eduardo Salazar quien se le declaró en su segunda cita.

Niega diferencias con los hijos de Lalo Salazar

Por otro lado, Laura Flores desmintió rumores sobre sus supuestas diferencias con los hijos del periodista mexicano, debido a que, presuntamente, Oana e Iñaki Salazar no aceptaban su relación.

“Ya salimos a comer con sus hijos, son un encanto. El domingo vamos al cine todos. O sea, son un encanto, son muchachos muy respetuosos, muy educados”, dijo.

“Yo creo que cuando uno como padre, lo digo yo también por el lado de mis hijos, educamos a nuestros hijos basados en el respeto, pues nosotros respetamos todo”, agregó.

Por último, la actriz de Las Hijas de la Señora García reveló que, por el momento, no tiene planes de compartir el mismo techo con el presentador de noticias de N+.

“Todavía no estamos listos para vivir juntos. Precisamente cuidamos tanto nuestra relación que lo que queremos es hacer las cosas bien y despacio”, sentenció.

Laura Flores y Eduardo Salazar hicieron público su noviazgo el 26 de febrero durante la transmisión del noticiero Despierta.

Su historia de amor comenzó tras 20 años de amistad y luego de encontrarse en el noticiero antes mencionado. Posteriormente, compartieron su primera fotografía juntos a través de sus respectivas cuentas de Instagram.