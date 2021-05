Los hijos adoptivos de Laura Flores quieren saber quiénes son sus padres biológicos

Los niños que Laura Flores adoptó hace más de una década han querido obtener información acerca de sus padres biológicos, así lo hizo saber la mexicana de 57 años la mañana de este lunes 3 de mayo cuando reveló que, lamentablemente, esa "es una respuesta" que ella "no les puede dar".

Quien formó parte del elenco de 'Juntos el corazón nunca se equivoca' dio a conocer la manera en la que ha intentado ubicar a los papás de Alejandro y Ana Sofía: "Yo les digo lo que se puede y no se puede lograr, lo que puedo investigar y lo que no puedo investigar", mencionó en entrevista para Hoy, en la que agregó que aunque ha estado intentándolo todo tiene su tiempo: "Me gustaría que sucediera cuando tenga que suceder".