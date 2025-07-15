Laura Bozzo

Cantante quiere “conquistar” a Laura Bozzo tras darse “besitos”: es 41 años menor que ella

El artista Javi Domz reveló que compartió “un momento romántico” con la famosa presentadora, de la que ahora se quiere ganar el corazón. Él espera que ella le dé “una oportunidad”.

Por:Dayana Alvino
El cantante Javi Domz confesó que tiene intenciones de ganarse el corazón de la famosa presentadora Laura Bozzo, quien es 41 años mayor que él.

El también productor contó que “hace poco” viajó a Colombia con la conductora por un asunto profesional y que allá “se dio un momento romántico” entre ellos.

“Es una mujer inteligente, divertida. ¡Me encantó! Hicimos un clic maravilloso. En cuanto me vio, me dijo: ‘Así me gustan, grandotes como tú’. Quiero conquistarla”, comentó en entrevista con TVNotas.

“Estuvimos juntos varios días y nos dimos unos cuantos besitos. Laura ha andado con gente menor. Dijo que le gustaban piernudos como yo. También he andado con algunas otras actrices mayores. Estas mujeres siempre tienen algo que enseñar”, añadió.

El compositor indicó que le “gustaría” que entre él y Laura “pasara algo más”: “Seríamos una pareja explosiva. Es una mujer adorable”.

Javi Domz comparte por qué le gusta Laura Bozzo

Ahondando sobre sus emociones, Javi Domz admitió que considera que Laura Bozzo “es una mujer muy apasionada, más que muchas de 19 años”.

“Ahora que andamos ya en México espero que se dé la oportunidad. Pienso conquistarla. Mandarle flores, producirle cosas. Es más, le escribiré una canción en donde le expresaré mi sentir”, manifestó.

Aunque tiene 32 años y la peruana 73, él asevera que “eso de la edad ya pasó de moda” y piensa que ella “se conserva muy bien” y que “es preciosa”.

“Es una mujer alivianada. Lo que vemos en la televisión de Laura es un personaje explosivo, pero como mujer se ve que le gusta divertirse. Sabe de muchos temas, como de sexo”, argumentó.

“Cuando le dije que estaba riquísima, se apenó. Ambos somos solteros. Estamos en una buena etapa. Quiero trabajar, viajar con ella y seguirla besando, porque besa muy rico. Imaginen toda la experiencia que tiene. ¡Es una leona!”, sumó.

Laura Bozzo “se deja llevar”: Javi Domz

Domz señaló que no le “gustan los dramas de las mujeres jóvenes” y que las “mayores solo buscan disfrutar: “Ellas no vienen a hacer la vida de cuadritos. Así justo es Bozzo. Se deja llevar”.

“Le pregunté cuánto tiempo tenía de no dar un beso y me contestó que bastante. Le dije: ‘Pues ya vamos a desempolvar eso’, y sólo se río”, recordó acerca de su encuentro con ella.

A la fecha, Laura no se ha pronunciado en cuanto a las intenciones de Javi ni tampoco en cuanto a sus propios sentimientos por él.

El cantante Javi Domz asegura que quiere "conquistar" a Laura Bozzo.
