Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

La expareja ganó de manera definitiva el litigio contra Laura Bozzo, quien recurrió a varios recursos legales para evitar el pago por reparación del daño a Irina Baeva y Gabriel Soto.

Elizabeth González.
Irina Baeva y Gabriel Soto obtuvieron inesperado logro a casi un año de su ruptura. En diciembre de 2024, la expareja ganó de manera definitiva la demanda por daño moral y difamación contra Laura Bozzo, quien desde entonces empleó varios recursos legales para evitar el pago de poco más de 104 mil dólares dictados en aquel momento.

Este lunes 2 de junio, Gustavo Herrera, representante legal del galán de telenovelas, declaró al programa ‘De Primera Mano’ que Laura Bozzo podría ser “embargada” hasta con su nombre en caso de continuar con su negativa a pagar la reparación del daño a Irina Baeva y Gabriel Soto.

“En el mes de diciembre se condenó a Laura Bozzo en el incidente de cuantificación de daño moral a pagarles la suma de 2 millones de pesos (104,000 dólares aproximadamente)”, explicó.

“El fondo del asunto estaba resuelto, (Bozzo) ya había perdido y había sido condenada en primera instancia, segunda instancia y en el amparo. Pero como ella está muy engallada, dice ‘no voy a pagar’. Le puedo embargar el nombre, la marca, los derechos que tiene. En dónde esté, le voy a embargar todo. A ver si sigue de engallada (con) ‘no voy a pagar’. Si no es a su capricho, la ley es la ley y se va a cumplir en todos sus términos”, aseguró.

La victoria legal es para ambos aunque estén separados

Respecto a la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, el abogado del actor dejó en claro que, aunque ellos estén separados, la cantidad por reparación del daño podrá dividirse en partes iguales, ya que ambos formaban parte de la demanda. Sin embargo, especificó que lleva meses sin hablar con la rusa.

“Si ya terminó la relación no quiere decir que haya terminado o cesado los efectos del juicio. Respeto mucho a Irina, pero jamás se ha comunicado conmigo porque mi cliente es Gabriel Soto. Ella firmó la demanda y me autorizó en todo, pero no sé si está enterada de todas las publicaciones que se han hecho, que ya habíamos ganado. A mí nunca me ha llamado, ni se ha comunicado”, aseveró.

Asimismo, especificó que Laura Bozzo solo tendría un plazo de 5 días para cumplir con la sentencia de forma voluntaria, ya que de lo contrario podría ser embargada.

“Voy a presentar un escrito pidiéndole al juez que requiera a Laura Bozzo para que cumpla voluntariamente la sentencia en cinco días, si no la cumple se va a dictar un auto de ejecución y notificaré el embargo de todos sus bienes”, sentenció.


