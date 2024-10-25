La Wanders Lover revela cómo está su salud tras amputación de parte de su cuerpo

Video ‘La Wanders Lover’ revela que su vida corre riesgo tras amputación de parte de su cuerpo

Yared Licona, mejor conocida como La Wanders Lover, habló de su actual estado de salud a meses de que le amputaran parte de sus glúteos para extraerle el polímero que le inyectaron previamente.

En marzo, la comediante relató vía Instagram que un médico en quien confió erróneamente le administró dicha sustancia en sus “glúteos”, por lo que desarrolló Síndrome de Asia.

Dicho padecimiento, según la página web de la National of Medicine, produce síntomas como “la inflamación, irregularidad en la piel, edema, eritema, neoformaciones vasculares y úlceras”, que pueden evolucionar a fiebre, astenia y más.

Para salvar su vida, la también ‘influencer’ se sometió a cirugías en las que le retiraron 70 por ciento del material tóxico.

“Yo decidí quedarme con este 30 %”, indicó en entrevista con prensa, detallando que así evitó que le mutilaran las “pompis” por completo.

La Wanders Lover comparte cómo se encuentra

Luego de este tiempo en recuperación, La Wanders Lover reveló cuál es su condición actual considerando el daño que sufrió.

“Ya estoy más recuperada”, dijo ante la cámara de ‘De primera mano’, en la emisión de este 23 de octubre, “la he llevado muy bien”.

“Tomo mucho medicamento, vitaminas, me he estado cuidando. De hecho, ayer fui con el doctor y me retiró los últimos puntos de la tercera cirugía”, agregó.

La presentadora aclaró que, tras la muerte de algunos compañeros, como El Kompayaso, ha optado por ver el lado bueno de la situación.

“Lo que he aprendido de ellos es que vives al 100 y no te debes de quejar de nada, entonces yo, gracias a Dios, [aunque] tengo esta enfermedad crónica […] estoy bien, puedo caminar, trabajar, estoy con mis hijas”, externó.

¿La Wanders Lover aún en riesgo?

La Wanders Lover explicó que el peligro de que su bienestar decaiga es latente pues los restos del producto en su organismo podrían afectarla.

“Está encapsulado como en la grasa de mi propia nalga, entonces eso como que es un colchón, pero si yo lo activo con una inyección que me metan o con un fuerte golpe, se revienta”, expuso.

“Al final es aceite, escurre por todo el cuerpo y empieza a viajar. Ahí vendrían los problemas porque me puede tapar arterias, en fin, pueden pasar muchas cosas”, añadió.