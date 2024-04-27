La Wanders Lover explica lo que no podrá volver a hacer tras la amputación de parte de su cuerpo

Video La Wanders Lover informa que amputaron parte de su cuerpo: su mensaje desde el hospital

La Wanders Lover continúa recuperándose de la cirugía en la que le amputaron parte de sus glúteos para extraerle el polímero que le inyectaron.

La comediante mexicana compartió cuáles son los cuidados que deberá tener de por vida.

PUBLICIDAD

"Ya no me puedo inyectar en los glúteos, tengo que tener cuidado con los sentones, incluso con las nalgadas, sufro", contó en entrevista con los medios de comunicación publicada en el canal de YouTube 'Lo escuché… Con Alan Morales'.

Aunque le quitaron solo el 70 por ciento de la sustancia, Yered Licona, nombre real de La Wanders Lover, explicó por qué no permitió que le retiraran todo el polímero.

"No me pusieron implantes, por eso precisamente no acepté que me quitaran el cien por ciento de los polímeros porque me iban a tener que amputar todo el glúteo. Si así fue demasiado invasivo y fue deprimente, me provocó ansiedad y muchísimas cosas, amputándome el glúteo iba a ser mucho peor", compartió.

Todavía tiene polímeros en el cuerpo

La comediante deberá estar pendiente de su salud, pues su cuerpo podría reaccionar en cualquier momento por la sustancia.

"Yo decidí quedarme con este 30 por ciento de polímeros y como me dice el doctor, es incierto lo que me pueda pasar (…) puede ser que jamás se vuelva a sentir el polímero en mi cuerpo, como puede en dos meses volver a dar reacción, eso no lo sabemos".

La Wanders Lover explicó en entrevistas pasadas que no interpondrá acciones legales en contra de quien le inyectó la sustancia, pues no sabe quién fue y acepta que fue un error suyo el no haber revisado que las personas con las que se ha sometido a tratamientos estéticos estén debidamente certificados.

"Estoy súper consciente y sé que debo afrontar mis tonterías, no hay mayor culpable que yo porque no me fijé bien en qué manos ponerme, pues ni modo, yo afronto esto y de la mejor manera", sentenció.