¿La Wanders Lover fue "abandonada" por Radamés de Jesús en plena cirugía? El actor confiesa la verdad

Radamés de Jesús destapa la verdad sobre La Wanders Lover

“Ella siempre ha tenido mi apoyo, tenemos una excelente relación, ahorita estamos divididos, ella tiene que estar en cama, yo tengo que estar con las niñas. Me llevé a las niñas a Acapulco, ella entró a quirófano”, indicó.

“Este comentario puede provocar una reacción. Ella no está abandonada, pero también las niñas no pueden estar encerradas, saben que operaron a la mamá, saben que está bien, están de vacaciones. La Wanders ha estado apoyada por toda la gente que la quiere, por sus hijas, pero hay que dividirse porque así es la vida. Las niñas tampoco tienen por qué estar metidas en un hospital”.

Al referirse cómo se encuentra la madre de sus hijas tras la intervención en la que le amputaron parte de sus glúteos, el actor detalló que está en recuperación y que La Wanders Lover decidió no cancelar sus presentaciones con ‘Guerra de chistes’.

¿Qué provocó que le amputaran parte del cuerpo a La Wanders Lover?

"Es algo muy fuerte porque me encantaba mi cuerpo y ahora me amputaron una parte”, confesó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Es algo con lo que voy a batallar… Me quitó aproximadamente de cada glúteo cuatro dedos, se me hace impresionante, sí lloré mucho, lo sufrí, pero me tienen de pie mis hijas”, expresó.