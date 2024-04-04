Presentadora La Wanders Lover sufre amputación de parte de su cuerpo: hace súplica a seguidores

Video La Wanders Lover informa que amputaron parte de su cuerpo: su mensaje desde el hospital

La Wanders Lover vive duros momentos a consecuencia de las múltiples cirugías estéticas a las que se sometió. En una de las intervenciones quirúrgicas, a la modelo le colocaron polímeros.

Yared Licona, nombre real de la presentadora de televisión se ha enfrentado a importantes problemas de salud por esta sustancia y le fue amputada una parte de su cuerpo.

La Wanders Lover explicó por qué amputaron parte de su cuerpo

La modelo confesó el pasado 28 de marzo, a través de Instagram, que ha enfrentado una pesadilla durante los últimos meses por las secuelas que le provocó una de las operaciones que se hizo con la intención de mejorar su imagen.

La Wanders Lover padece el Síndrome de ASIA (síndrome autoinmunitario/inflamatorio inducido por adyuvantes), que según la página web del National Library of Medicine es provocada por "la aplicación de sustancias con fines estéticos de forma indiscriminada, como es el caso de la silicona en los implantes mamarios".

El síndrome produce síntomas como la "inflamación, irregularidad en la piel, edema, eritema, neoformaciones vasculares y úlceras, que pueden evolucionar a síntomas generales como la fiebre, astenia, adinamia, artralgias o a activar, de manera anómala, el sistema inmunitario, causando la aparición de enfermedades autoinmunitarias".

Compartiendo imágenes de su estancia en el hospital, Licona relató que su grave error fue "confiar en un médico" que le inyectó polímeros sin su consentimiento. Debido a esto, La Wanders Lovers tendrá que someterse a cirugías de por vida.

“Yo confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos, sustancia que me generó el Síndrome de Asia, mismo con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia”, contó.

La conductora hizo una súplica a sus seguidores en medio de los difíciles momentos que enfrenta: pidió que si llegan a someterse a una intervención “se informen y digan qué están dispuestos a autorizar”, para que no sufran lo mismo que ella.

Además, confesó que no sabe en qué momento un médico le inyectó polímeros, pues se sometió a varias cirugías estéticas.

“Se ha creado mucha controversia porque no digo el nombre del cirujano… No es que no lo quiera decir, es más bien que no lo sé, no sé qué cirujano fue, yo desde los 23 años me estoy operando, llevo muchas cirugías de busto, lipos, nariz, entonces no es que no quiera, quisiera saber quién fue para que me pagara algo de lo que he gastado”, detalló.

La Wanders Lover se salva de la muerte y sufre amputación de parte de su cuerpo Imagen Instagram La Wanders Lover

La Wanders Lover lamentó, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, haber perdido parte de sus glúteos: “Me amputaron cachos de pompis. Es algo muy fuerte porque me encantaba mi cuerpo y ahora me amputaron una parte”.

La Wanders Lover tuvo que perder partes de sus glúteos para salvar su vida

La presentadora sabe que tendrá que lidiar con problemas de salud por el resto de su vida.

“Es algo con lo que voy a batallar… Me quitó aproximadamente de cada glúteo cuatro dedos, se me impresionante, sí lloré mucho, lo sufrí, pero me tienen de pie mis hijas”, comentó en Ventaneando este 3 de abril.

A pesar de que quitaron buena parte de los polímeros, el médico cirujano que la operó le informó que todavía quedaron residuos.

“Pude quitar el 60 y hasta un 80 por ciento en algunas partes del cuerpo y llevar la mejor reconstrucción. Todavía puedo hacer un mini levantamiento del glúteo, pero sobre todo quitar la mayoría, de un lado estaba invadiendo los músculos, tuve que retirar”, explicó.

“Va a seguir con drenajes, cuidados, y reposo para que pueda cicatrizar… Los polímeros no deberían de existir causan muchas enfermedad, accidentes y hasta muertes, amputaciones”.