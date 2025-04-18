La Wanders Lover sufre problema con implantes de seno tras amputación de parte de su cuerpo

Video ‘La Wanders Lover’ revela que su vida corre riesgo tras amputación de parte de su cuerpo

Yared Licona, mejor conocida como La Wanders Lover, reveló la nueva complicación de salud que sufrió recientemente.

“El problema fue que como he amamantado ya tres veces, he tenido cambio de implante y todo eso, la piel se estira demasiado”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’, este 17 de abril.

“Traía un implante de 650 [centímetros cúbicos], entonces me metí de emergencia a cambiarme los implantes”, agregó al respecto.

Detalló que, mientras realizaba la operación, el médico se percató de que los implantes “ya estaban juntos”, por lo que le “desprendieron el caminito” natural en su torso.

Además, la presentadora puntualizó que uno de los implantes “estaba volteado”: “Me tuvo que reconstruir toda la mama derecha”.

Aunque el procedimiento fue de urgencia, la también comediante confesó que hubo un aspecto que no le agradó.

“A mí no me gustó cuando desperté y me dijo el doctor: ‘¿Sabes qué? Te tuve que poner un implante más pequeño’”, relató.

¿La Wanders Lover se someterá a otra reconstrucción de glúteos?

Presumiblemente con esa dificultad en su busto arreglada, La Wanders Lover habló de otra parte de su cuerpo, la cual resultó afectada en el pasado.

En abril del 2024, ella destapó que durante una cirugía estética le colocaron polímeros en los glúteos, por lo que desarrolló Síndrome de ASIA, el cual produce síntomas como inflamación e irregularidad en la piel.

Para ayudar a su condición, a ella le retiraron “aproximadamente de cada glúteo cuatro dedos”, ante lo que confesó a ’Ventaneando’: “Sí lloré mucho, lo sufrí, pero me tienen de pie mis hijas”.

“Pude quitar el 60 y hasta un 80 por ciento [de la sustancia] en algunas partes del cuerpo”, compartió, especificando que debía seguir “drenajes, cuidados y reposo” para la buena cicatrización.

Posteriormente, en octubre, la conductora afirmó estar “más recuperada”: “Tengo esta enfermedad crónica, [pero] estoy bien, puedo caminar, trabajar”.

Ahora, a más de un año desde la amputación, Yared Licona se sinceró sobre si considera ponerse en manos expertas para una reconstrucción.

“¡Ay, no sé!”, contestó, “fue demasiado fuerte para mí y demasiado difícil la recuperación, entonces ahorita ya no podría pensar”.

Anteriormente, destapó que aún tiene restos del material tóxico, un “30 %” encapsulado “como en la grasa de mi propia grasa”.