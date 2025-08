La Wanders Lover reaparece tras amputación sintiendo "dolor" por lo que pasó a su cuerpo: "Se ve el hoyo"

"La última vez que me hice una lipotransferencia fue hace dos años aproximadamente, pero no tuve ninguna complicación. Yo no tengo la certeza, no quiero dañar a nadie, que quede en su conciencia", declaró.

La Wanders Lover no parará con las cirugías estéticas

“Me dolió muchísimo y tuve mucho miedo, pero no puedo decir que ‘ya no me haré más cirugías’ porque sería hipócrita de mi parte. Me gustan mucho las cirugías”, afirmó.

"No es que esté jugando con esto, pero sí no podría decir 'no me voy a hacer una cirugía más' y no he pensado en tratarme con un psicólogo', me encanta como estoy, como me veo, pero me gusta más con una cinturita... igual lo tendría que tratar, no lo he pensado", manifestó.