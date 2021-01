La portada de la discordia: ¿Es para tanto el ‘escandalo’ entre Kamala Harris y Vogue?

¿La razón? La fotografía seleccionada para ser la portada en papel de la revista se filtró este fin de semana y el resultado no fue del agrado de las redes sociales que la calificaron como “irrespetuosa”.

Entre la avalancha de críticas resaltan la de que la piel de la vicepresidenta fue aclarada con medios digitales o debido a una mala iluminación, que el fondo luce desprolijo, que la vestimenta no es favorecedora, que el gesto de su cara demuestra que estáret incómoda, que los zapatos son poco agraciados … en suma, que no es una portada “glamorosa” como suelen ser las portadas de esa publicación.

La imagen: Desde hace años, las mujeres han peleado por evitar el retoque digital en sus imágenes ya que propone una imagen de belleza inalcanzable. En prinicipio, la imágen luciría sin retoque. Pero por otra parte, Vogue (y más específicamente su editora en jefe Anna Wintour) ha sido acusada de no prestar la debida atención a la iluminación para las portadas de mujeres de raza negra (seis hasta el momento) y dar –casi siempre- resultados poco favorecedores, como con la gimnasta Simone Biles .

El vestuario : El tan señalado atuendo de Harris, es de su propiedad. A diferencia de lo que comúnmente se acostumbra para una portada, la vicepresidenta eligió utilizar su propia ropa y no lucir atuendos prestados de alta costura. De haber sido así, seguramente más de una ceja se hubiera levantado. En contraste, cuando Hillary Clinton fue fotografiada en 1998 como Primera Dama, vestía de gala con joyas y sentada en un sillón de brocado. Demasiado para algunos. O basta recordar el escándalo cuando tocó el turno a Michelle Obama en 2009 (y de ahí dos veces más). Llevaba un vestido sin mangas que ponía en resalte sus brazos tonificados –un detalle nunca antes visto en una primera dama en la Casa Blanca. Los vestidos sin mangas –y los brazos- de Michelle Obama fueron objeto de atención durante los dos periodos en la presidencia de su esposo.

El glamour (o la falta de él): Usualmente, las portadas de la revista Vogue son tomadas en estudio. Lo que implica que la pose y el entorno está milimétricamente calculado. Sin embargo, esta vez las imágenes no lucen ‘perfectas’: el fondo se ve “ruidoso”, el gesto a medio sonreír de la vicepresidenta y las prendas con arrugas en la tela causaron sorpresa. Un escenario poco tradicional... para una vicepresidenta poco tradicional. La respuesta podría estar en la elección del fotógrafo: Tyler Mitchell, uno de los más jóvenes que han tomado portadas de Vogue, que se inició sin agente, ni tutela de grandes fotógrafos si no publicando fotos en Instagram y filmando videos de raperos indie. Y uno de sus trabajos más reconocidos tenía la intención de "revitalizar y elevar los cuerpos de raza negra". La propia revista lo llama uno de los nuevos talentos “conocedor de las redes sociales, comprometido políticamente e intrépido, es parte de una nueva generación de creadores de imágenes que están remodelando la lente a través de la cual vemos la cultura en este momento”.

No cabe duda que, para la clase política, formar parte de una portada de una revista de moda con tanta tradición como Vogue, es una decisión que ocasionará atención mediática. En este caso, la portada será histórica simplemente por lo histórico del cargo que asume Harris: primera mujer –y de color- vicepresidenta de EEUU. Específicamente la edición de papel se convertirá en una de colección.

La elección no es, entonces, casual.

Algunas filtraciones aseguran que el equipo de Harris no está contento con la portada, sin embargo no hay ninguna declaración oficial al respecto. Lo cierto es que la propia editora en jefe de la revista, Anna Wintour, había ya comentado sobre la famosa portada en una entrevista para el podcast "Sway” del New York Times la semana pasada.