Dan el último adiós a ‘La Gilbertona’: así fue su funeral con gigantes arreglos florales y música

Video Entre música, flores y una corona de 2,000 dólares le dieron el último adiós a 'La Gilbertona'

La tarde de este 14 de marzo se confirmó la muerte de ‘La Gilbertona’ a los 88 años de edad en su natal Culiacán, Sinaloa.

Horas después de la lamentable noticia, salieron a la luz las primeras imágenes del último adiós a la influencer, a quien despidieron entre espectaculares y gigantes arreglos florales, así como con música en vivo.

PUBLICIDAD

Así fue el funeral de ‘La Gilbertona’

A través de varias cuentas de redes sociales, se difundieron videos de la despedida que organizaron familiares y amigos para ‘La Gilbertona’, que se ganó un lugar en el corazón del público con sus videos virales.

Se sabe que se habilitaron dos salas en la funeraria y que desde que se dio a conocer que ahí serían velados sus restos comenzaron a llegar enormes y espectaculares arreglos flores, incluso algunas conformadas por más de dos mil rosas rojas.

Uno de los arreglos que más llamaron la atención fue la corona fúnebre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Siempre estarás en nuestros corazones”, y “Para una gran persona que siempre conquistó la sonrisa de sus seguidores”, son algunos de los mensajes que se leen en las coronas y arreglos.

Su representante Pável Moreno detalló que fans de la influencer de Colombia, Estados Unidos y Francia lo llamaron para despedirse de ‘La Gilbertona’ y aprovechó para agradecer las muestras de cariño que recibió la influencer en su último adiós.

“Gracias por todas las muestras de cariño a la viejona”, sentenció en su perfil de Instagram.

Alrededor de las 18:00 horas, un mariachi acudió a la funeraria para interpretar algunos temas en honor de la famosa influencer, como ‘Paloma Negra’., ‘Amor eterno’ y ‘El Rey’, las cuales provocaron los aplausos de los asistentes.

Durante la madrugada, una banda sinaloense le rindió homenaje y la despidió con sus temas favoritos. “ Serenata en la madrugada para la Gilbertona”, precisó su mánager.

PUBLICIDAD

La mañana de este 15 de marzo, familiares y amigos se despedirán de ella en una misa de cuerpo presente y luego será sepultada en el panteón del rancho Los Becos junto a su hermano.

¿Cuándo y por qué murió ‘La Gilbertona’?

‘La Gilbertona’ falleció a la edad de 88 años en Culiacán, Sinaloa. Su partida fue anunciada a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

Gilberto Salomón Vázquez, nombre real de la influencer, padecía neumonía, una enfermedad que deterioró su salud progresivamente. A pesar de haber sobrevivido al covid-19 y enfrentado el cáncer, su salud ya estaba bastante afectada debido a dos episodios de neumonía previos.