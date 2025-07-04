‘La Chilindrina’ sufrió un “preinfarto” por distanciamiento con ‘Chespirito’: esto pasó

Video ¿Don Ramón dejó la vecindad por problemas con Florinda Meza? Hijo del actor revela su salida

Hace más de una década, María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a ‘La Chilindrina’ en la serie 'El Chavo del 8', sufrió un “preinfarto” por el distanciamiento que tenía con ‘Chespirito’.

Tras el estreno de la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo', resurgieron algunas declaraciones de la actriz sobre su distanciamieno con el fallecido productor mexicano. En una de tantas entrevistas, 'La Chilindrina' reveló que el no poder hablar con Roberto Gómez Bolaños afectó tanto su salud que terminó hospitalizada.

“Nunca me dejaron volver a hablar con él. Me sentía derrotada, tanto así que fui a Médica Sur con un preinfarto”, declaró al comunicador Yordi Rosado en 2021.

¿Florinda Meza no permitía que ‘Chespirito’ y ‘La Chilindrina’ hablaran?

En esa misma entrevista, la intérprete de 78 años reveló que después de una disputa por el nombre de ‘La Chilindrina’ y las trabas que puso Roberto Gómez Bolaños para que su programa del mismo nombre se estrenara en televisión, se formó un fuerte distanciamiento entre ellos, que llegó a su fin cuando se encontraron en un hotel de Miami.

“Una vez lo vi en Miami, y yo le grité: ‘¡Chespirito!’. Él estaba en la cola de la línea para registrarse en el hotel. Me dijo: ‘¡Toni!’ y me abrazo. Me metió un abrazo de esos que hubiera querido darle veinte, pero nada más tuve oportunidad de darle uno”, recordó sin precisar el año en que esto sucedió.

“Le dije: ‘Chespirito, ¿qué pasó?’. Me dijo: ‘Es lo que te pregunto yo’. Le digo: ‘Si tanto nos queremos, porque eso lo demuestra este abrazo, ¿por qué esta separación?’. ‘La prensa’. Le echó la culpa directo a la prensa. ‘La prensa tuvo la culpa porque dijo esto y esto (…)”, agregó.

María Antonieta de las Nieves compartió que durante ese encuentro, le solicitó el teléfono de su casa para volver a hablar y, aunque él accedió a dárselo, nunca la dejaron “volver a hablar con él”.