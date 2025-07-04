‘La Chilindrina’ sufrió un “preinfarto” por distanciamiento con ‘Chespirito’: esto pasó
María Antonieta de las Nieves reveló que el distanciamiento que sostuvo con Roberto Gómez Bolaños la afectó tanto que su vida estuvo en riesgo. En 2021, la intérprete de 'La Chilindrina' habló sobre el difícil momento.
Hace más de una década, María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a ‘La Chilindrina’ en la serie 'El Chavo del 8', sufrió un “preinfarto” por el distanciamiento que tenía con ‘Chespirito’.
Tras el estreno de la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo', resurgieron algunas declaraciones de la actriz sobre su distanciamieno con el fallecido productor mexicano. En una de tantas entrevistas, 'La Chilindrina' reveló que el no poder hablar con Roberto Gómez Bolaños afectó tanto su salud que terminó hospitalizada.
“Nunca me dejaron volver a hablar con él. Me sentía derrotada, tanto así que fui a Médica Sur con un preinfarto”, declaró al comunicador Yordi Rosado en 2021.
¿Florinda Meza no permitía que ‘Chespirito’ y ‘La Chilindrina’ hablaran?
En esa misma entrevista, la intérprete de 78 años reveló que después de una disputa por el nombre de ‘La Chilindrina’ y las trabas que puso Roberto Gómez Bolaños para que su programa del mismo nombre se estrenara en televisión, se formó un fuerte distanciamiento entre ellos, que llegó a su fin cuando se encontraron en un hotel de Miami.
“Una vez lo vi en Miami, y yo le grité: ‘¡Chespirito!’. Él estaba en la cola de la línea para registrarse en el hotel. Me dijo: ‘¡Toni!’ y me abrazo. Me metió un abrazo de esos que hubiera querido darle veinte, pero nada más tuve oportunidad de darle uno”, recordó sin precisar el año en que esto sucedió.
“Le dije: ‘Chespirito, ¿qué pasó?’. Me dijo: ‘Es lo que te pregunto yo’. Le digo: ‘Si tanto nos queremos, porque eso lo demuestra este abrazo, ¿por qué esta separación?’. ‘La prensa’. Le echó la culpa directo a la prensa. ‘La prensa tuvo la culpa porque dijo esto y esto (…)”, agregó.
María Antonieta de las Nieves compartió que durante ese encuentro, le solicitó el teléfono de su casa para volver a hablar y, aunque él accedió a dárselo, nunca la dejaron “volver a hablar con él”.
“He querido hablar contigo muchas veces, pero no me es posible… cambiaste el teléfono de tu casa”, le dijo al comediante, a lo que éste reaccionó: “’Florinda… dale el teléfono de la casa a María Antonieta’. Sí, me lo dio. A los varios días le hablé por teléfono y hasta ahí porque no me dejaron hablar con él… a lo mejor, ni siquiera ‘Chespirito’ lo sabía. Nunca me dejaron volver a hablar con él”, sentenció, alegando que su relación con Florinda Meza acabó por una traición de la actriz.