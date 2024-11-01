María Antonieta de las Nieves ya preparó su funeral y sabe cuándo morirá, ¿está enferma?

Video ¿'El Chavo del 8' terminó por culpa de Don Ramón? Hubo más de un pleito en la famosa vecindad

En la víspera del Día de Muertos, María Antonieta de las Nieves dio a conocer que ya tiene planeado y listo lo que pasará en su funeral y hasta sabe a qué edad morirá, lo que causó sorpresa y hasta preocupación por su estado de salud.

Luego del regreso de ‘El Chavo del 8’ a la televisión y que también puedes ver en la plataforma ViX, el interés por los actores que encarnaron a los famosos personajes resurgió y la mujer detrás de La Chilindrina fue muy clara sobre lo que le depara el futuro.

María Antonieta de las Nieves dio los detalles de su funeral: así quiere ser maquillada y vestida

Durante la muestra Las Catrinas de la ANDI, la actriz que interpretó a La Chilindrina en el exitoso programa ‘El Chavo del 8’ dio detalles de su funeral, que incluyen la decoración de su ataúd, el lugar donde la velarán y el año que ocurrirá, aunque no aclaró si padece alguna enfermedad a los 74 años

Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar.

La actriz dijo que será en el año 2044 cuando ocurrirá su funeral y confirmó que es su deseo que al morir a los 94 años la maquillen y vistan como su personaje más famoso, La Chilindrina. Pero ella también confesó que quizá no sea posible, ya que sus hijos no están de acuerdo con esa idea y dijo que “no se les dan esas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren”.

¿Cuántos años interpretó María Antonieta de las Nieves a La Chilindrina? A esta edad comenzó en ‘El Chavo del 8’

En lugar de ser velada como una civil, María Antonieta pretende que las personas puedan verla en sus últimos momentos como La Chilindrina, pues dijo que lleva casi 52 años interpretando ese personaje, más de la mitad de su vida.

La intérprete originaria de La Lagunilla, barrio emblemático de la Ciudad de México, tomó el papel de la traviesa hija de Don Ramón en el exitoso programa ‘El Chavo del 8’ cuando tenía 23 años y desde entonces le guarda gran cariño a La Chilindrina.

Desde hace más de 5 décadas, María Antonieta empezó a acumular objetos relacionados con su personaje y el show que la vio nacer y dijo que actualmente tiene más de 200 coleccionables que museos de la Ciudad de México podrían guardar, además de que también le gustaría que su imagen quedara inmortalizada en un recinto en particular.

Me gustaría también estar en el Museo de Cera, donde está Chespirito, porque si está El Chavo imaginen cómo sería tener a la Chilindrina, y ahorita nadie puede decidir si se puede o no se puede más que yo, porque los derechos me pertenecen.



¿Qué te parece lo que dijo María Antonieta de las Nieves sobre su legado y los detalles de su funeral?