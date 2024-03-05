La Chilindrina

‘La Chilindrina’ anuncia su retiro de los escenarios: “No quiero dar lástima a la gente”

La actriz María Antonieta de las Nieves reveló el motivo por el que prefiere apartarse de los espectáculos a cierta edad. Ella está lista para encarnar al que sería su último personaje.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ‘La Chilindrina’ le pide a su difunto esposo que le envíe un “galán”

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, anunció que próximamente dejará el mundo del espectáculo.

Tras una trayectoria de, hasta ahora, más de seis décadas, la actriz está a punto de interpretar al que sería su personaje final.

‘La Chilindrina’ planea su retiro para no “dar lástima”

María Antonieta de las Nieves comenzará su participación en la puesta en escena ‘Los huevos de mi madre’, en la cual dará vida a una mujer de su edad real.

Dicha obra teatral arrancará su ‘tour’ en Colombia el próximo mes de mayo y la artista tiene estimado que ese proyecto sea con el que concluya su carrera artística.

“Sí (me retiro)”, dijo en entrevista para el portal El Colombiano, publicada este 5 de marzo, “y te voy a decir por qué”, agregó.

“Espero que sea una gira larga, bastante extensa, entonces, si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario?”, reflexionó.

La también cantante confesó: “Yo no quiero dar lástima a la gente, por lo que ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último”.

María Antonieta de las Nieves revela por qué ya no hará a ‘La Chilindrina’

En esta misma oportunidad, la estrella mexicana fue honesta al revelar el motivo por el que prefiere ya no seguir apareciendo como la ‘pequeña’ que le ganó la fama internacional.

“Así quisiera seguir haciendo a ‘La Chilindrina’, no lo iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y de las coreografías”, reconoció.

María Antonieta de las Nieves recordó que “tenía 21 años” cuando comenzó a interpretar a su icónico papel, que formó parte de la serie ‘El Chavo del 8’, creación de Roberto Gómez Bolaños.

En noviembre de 2021, María Antonieta se sinceró acerca de lo especial que es para ella encarnar a la ‘hija de Don Ramón’.

“Cuando me pongo el vestido, las pecas y me hago las colitas, todo se transforma por arte de magia”, mencionó, según declaraciones presentadas por Milenio.

“Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años porque me transformo cuando uso su ropa”, agregó.

De hecho, entonces ella entró al libro de los Guinness World Records por desempeñarse como ‘La Chilindrina’ durante 48 años y 261 días.

Relacionados:
La ChilindrinaFamososPremio Lo Nuestro

