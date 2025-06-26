Así hablaba Florinda Meza de los hijos de ‘Chespirito’: para ella eran “grandes defectos”
Florinda Meza se encuentra en el ojo del huracán por la manera en que se refería a los hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ hace más de dos décadas. Para la actriz, los seis descendientes del productor mexicano eran "grandes defectos".
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Hace más de dos décadas, Florinda Meza se refirió a los hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ como “grandes defectos”.
En una entrevista, que resurgió en redes sociales tras el estreno de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, la actriz reveló que su relación con el comediante floreció luego de superar algunos obstáculos, entre ellos, el primer matrimonio de Gómez Bolaños y sus hijos.
“Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa”, declaró frente al humorista en el programa ‘Pasiones’, de la cadena chilena TVN, en 2004.
Así reaccionó 'Chespirito'
Ante las palabras de la intérprete, Roberto Gómez Bolaños reaccionó: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”, a lo que Florinda respondió tajante: “si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto”, mientras Gómez Bolaños movía su cabeza de manera negativa.
A pesar de la evidente incomodidad de ‘Chespirito’, Florinda Meza continuó con su relato. Incluso, en una parte de la entrevista, describió al intérprete como “un hombre muy infiel”.
“Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”.
¿Quiénes son los hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?
Fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ se convirtió en padre en seis ocasiones. Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela son los nombres de sus seis hijos.
Tras divorciarse de su primera esposa, el intérprete de 'El Chavo del 8' inició una relación con Florinda Meza, con quien se casó hasta 2004 y luego de 28 años juntos. Gómez Boñalos no tuvo hijos con la actriz.