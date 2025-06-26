Así hablaba Florinda Meza de los hijos de ‘Chespirito’: para ella eran “grandes defectos”

Video Florinda Meza dice que Chespirito habría "amado más" a un hijo con ella que a los otros

Hace más de dos décadas, Florinda Meza se refirió a los hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ como “grandes defectos”.

En una entrevista, que resurgió en redes sociales tras el estreno de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, la actriz reveló que su relación con el comediante floreció luego de superar algunos obstáculos, entre ellos, el primer matrimonio de Gómez Bolaños y sus hijos.

“Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa”, declaró frente al humorista en el programa ‘Pasiones’, de la cadena chilena TVN, en 2004.

Así reaccionó 'Chespirito'

Ante las palabras de la intérprete, Roberto Gómez Bolaños reaccionó: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”, a lo que Florinda respondió tajante: “si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto”, mientras Gómez Bolaños movía su cabeza de manera negativa.

A pesar de la evidente incomodidad de ‘Chespirito’, Florinda Meza continuó con su relato. Incluso, en una parte de la entrevista, describió al intérprete como “un hombre muy infiel”.

“Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”.

¿Quiénes son los hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ se convirtió en padre en seis ocasiones. Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela son los nombres de sus seis hijos.

Ellos son los 6 hijos de Roberto Gómez Bolaños. Imagen Mezcalent