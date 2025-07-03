Florinda Meza enfrenta “ataques” por serie de 'Chespirito': “Soy un ser humano”

Video ¿Don Ramón dejó la vecindad por problemas con Florinda Meza? Hijo del actor revela su salida

Florinda Meza rompió el silencio ante las constantes “calumnias y ataques” que surgieron en su contra a raíz del estreno de la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

La actriz dejó claro a través de un mensaje que publicó en Instagram que, aunque no se defendería de los señalamientos hacia su persona por una importante razón, sí defendería el legado de Roberto Gómez Bolaños.

PUBLICIDAD

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí, se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS! Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”, escribió este 2 de julio.

“Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio, los daña a ustedes y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de 4 generaciones, sin barreras, sin fronteras”, agregó.

En su mensaje, Florinda Meza también resaltó que “el mal debía parar” puesto que era un ser humano y también tenía sentimientos.

“El mal debe parar. No solo por mí, que soy un ser humano, con sentimientos y que no tengo nada que ver con las cosas horribles de las que se me acusa. También por ustedes, los buenos que siempre han seguido a Roberto y que de verdad lo aman”, insistió.

La respuesta de Florinda Meza ante constantes ataques por serie de Chespirito. Imagen Florinda Meza / Instagram



“Lo bello, lo bueno, es homenaje. Todo lo demás, no es lo que Roberto Mario Gómez Bolaños hubiera querido, y desde luego, no honra su memoria ni su legado”, remató.

Por último, Florinda Meza se refirió a la manera en que surgió el programa ‘El Chavo del 8’, haciendo énfasis en que a ‘Chespirito’ no le hubiera gustado que se descontextualizaran los hechos.

“’El Chavo’ si surgió de una adversidad, pero nació diferente, ante la inminente partida de Rubén (Aguirre), Roberto tuvo que inventar algo, mientras lo hacía, decidió echar mano de un sketch que había funcionado, sobre un niño y un vendedor de globos”, contó.

PUBLICIDAD