Premios GRAMMY 2024

Arrestan a famoso rapero justo después de ganar tres Premios GRAMMY 2024

Minutos después de haber ganado tres Premios GRAMMY 2024, el rapero Killer Mike fue arrestado por policías de Los Ángeles. Esto se sabe sobre su caso.

Univision y EFE
El rapero estadounidense Killer Mike fue arrestado este domingo 4 de febrero justo después de haber ganado tres Premios GRAMMY en la edición 66 de los prestigiosos galardones.

El cantante fue premiado en la Premiere de los Premios GRAMMY 2024, una gala previa a la que se transmite en la noche a través de la televisión.

El rapero Killer Mike fue arrestado instantes después de haber estado en la gala previa de los Premios GRAMMY 2024 en donde consiguió tres galardones.
¿Qué pasó con el rapero Killer Mike en los GRAMMY 2024?

Un video difundido por el periodista Chris Gardner, de The Hollywood Reporter, muestra cómo varios policías sacan del recinto al intérprete con las manos esposadas en la espalda.

Según ese medio, el cantante fue arrestado por un cargo menor que no está relacionado con los GRAMMY.

"Liberen a Mike", gritaron algunos presentes al verle pasar escoltado por la policía de Los Ángeles.


Killer Mike se hizo con un GRAMMY a la Mejor Actuación de Rap por 'Scientists & Engineers', con André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

También ganó Mejor Álbum de Rap por 'Michael' y un tercero en la categoría Mejor Canción de Rap también por 'Scientists & Engineers'.

El rapero y compositor estadounidense, de 48 años y nacido en Atlanta, Georgia, ganó su primer GRAMMY en 2003 a la Mejor Actuación de Rap por 'The Whole World', su colaboración con OutKast.

Al agradecer sus premios este domingo subrayó precisamente que el rap no tiene edad.

" Me importa un bledo si tienes 78 y rapeas sobre cuántas mujeres tienes en la residencia. Asegúrate de mantener el hip-hop vivo", había dicho.

