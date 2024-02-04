Grammy

Karol G gana su primer GRAMMY a Mejor Álbum de Música Urbana: "¡Que sea el primero de muchos!"

Karol G subió por primera vez al escenario de los Premios GRAMMY estadounidenses para recibir de manos de su compatriota Maluma su primer gramófono. Visiblemente emocionada así reaccionó la colombiana.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision y EFE
Video Karol G tiene romántico gesto con Feid y enloquece a sus fans: hasta se puso sus ‘gafitas’

Karol G ganó este domingo 4 de febrero su primer GRAMMY estadounidense a Mejor Álbum de Música Urbana por 'Mañana será bonito' en la entrega 66 de los Premios GRAMMY 2024.

Así reaccionó Karol G tras ganar su primer GRAMMY

PUBLICIDAD

La colombiana estaba entre la audiencia de celebridades que acudieron a la Crypto.com Arena de Los Ángeles para ser parte de la gran gala.

Más sobre karol g

Las fotos del bautizo de la sobrina de Karol G: ella fue la madrina y Feid la habría acompañado
2 mins

Las fotos del bautizo de la sobrina de Karol G: ella fue la madrina y Feid la habría acompañado

Univision Famosos
Karol G revela por qué ahora calla sobre su vida amorosa tras separación de Anuel
2 mins

Karol G revela por qué ahora calla sobre su vida amorosa tras separación de Anuel

Univision Famosos
Karol G toma drástica decisión luego de que su ex Anuel le dedicara una canción
3 mins

Karol G toma drástica decisión luego de que su ex Anuel le dedicara una canción

Univision Famosos
Karol G sorprende con nuevo look: aparece con mismo color de cabello que cuando estaba con Anuel
3 mins

Karol G sorprende con nuevo look: aparece con mismo color de cabello que cuando estaba con Anuel

Univision Famosos
Karol G revela cómo "ayudó" a su familia el temido capo Pablo Escobar
2 mins

Karol G revela cómo "ayudó" a su familia el temido capo Pablo Escobar

Univision Famosos
Karol G responde si su canción con Shakira está dedicada a alguien, ¿es para Anuel AA y Piqué?
3 mins

Karol G responde si su canción con Shakira está dedicada a alguien, ¿es para Anuel AA y Piqué?

Univision Famosos
Bruja reaparece en casa de Shakira y frente a la de sus exsuegros tras nuevo 'ataque' a Piqué
2 mins

Bruja reaparece en casa de Shakira y frente a la de sus exsuegros tras nuevo 'ataque' a Piqué

Univision Famosos
Piqué vive "tensa espera" e inesperado encuentro con sus padres afuera de casa de Shakira: detalles
2 mins

Piqué vive "tensa espera" e inesperado encuentro con sus padres afuera de casa de Shakira: detalles

Univision Famosos
"¡Lo logramos!": Anahí y los RBD le cumplen sueño a Karol G y así lo anunciaron
2 mins

"¡Lo logramos!": Anahí y los RBD le cumplen sueño a Karol G y así lo anunciaron

Univision Famosos
"¿Qué crees Karol G?": Anahí le responde a la cantante luego que la colombiana pidió a RBD en su país
2 mins

"¿Qué crees Karol G?": Anahí le responde a la cantante luego que la colombiana pidió a RBD en su país

Univision Famosos

" Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas", dijo después de recibir el premio de manos de Maluma y Christina Aguilera.

"Mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida", agregó emocionada y hablando e inglés.

Karol G recibió su primer GRAMMY de manos de Maluma y Christina Aguilera.
Karol G recibió su primer GRAMMY de manos de Maluma y Christina Aguilera.
Imagen Getty Images


La artista salió vencedora del apartado que contemplaba al reguetonero Rauw Alejandro con su álbum 'Saturno', y al compositor y productor puertorriqueño Tainy con su primer álbum en solitario 'Data'.

"¡Espero que sea el primero de muchos!", finalizó no sin antes despedirse con un grito de "¡latinos!" provocando los aplausos de figuras de la talla de la legendaria actriz Meryl Streep.

En noviembre de 2023, Karol G triunfó en la gala de los Latin GRAMMY al llevarse el gramófono en la categoría reina de Mejor Álbum con el mismo material, más otros dos premios a Mejor Álbum Urbano y Mejor Fusión/Interpretación Urbana, respectivamente.

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, recibió su primera nominación al GRAMMY estadounidense hace dos ediciones atrás con su álbum 'KG0516', pero finalmente la desbancó el puertorriqueño Bad Bunny al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por 'El Último Tour del Mundo'.

'Mañana será bonito' cuenta con colaboraciones de artistas diversos como Romeo Santos, Shakira o el español Quevedo, y en este narra el camino de superación tras una decepción amorosa.

Notas Relacionadas

Peso Pluma gana su primer GRAMMY a Mejor Álbum de Música Mexicana y así reacciona

Peso Pluma gana su primer GRAMMY a Mejor Álbum de Música Mexicana y así reacciona

Univision Famosos
2 min
Relacionados:
GrammyPremios GRAMMY 2024MúsicaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD