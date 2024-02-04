Karol G gana su primer GRAMMY a Mejor Álbum de Música Urbana: "¡Que sea el primero de muchos!"
Karol G subió por primera vez al escenario de los Premios GRAMMY estadounidenses para recibir de manos de su compatriota Maluma su primer gramófono. Visiblemente emocionada así reaccionó la colombiana.
Karol G ganó este domingo 4 de febrero su primer GRAMMY estadounidense a Mejor Álbum de Música Urbana por 'Mañana será bonito' en la entrega 66 de los Premios GRAMMY 2024.
Así reaccionó Karol G tras ganar su primer GRAMMY
La colombiana estaba entre la audiencia de celebridades que acudieron a la Crypto.com Arena de Los Ángeles para ser parte de la gran gala.
" Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas", dijo después de recibir el premio de manos de Maluma y Christina Aguilera.
"Mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida", agregó emocionada y hablando e inglés.
La artista salió vencedora del apartado que contemplaba al reguetonero Rauw Alejandro con su álbum 'Saturno', y al compositor y productor puertorriqueño Tainy con su primer álbum en solitario 'Data'.
"¡Espero que sea el primero de muchos!", finalizó no sin antes despedirse con un grito de "¡latinos!" provocando los aplausos de figuras de la talla de la legendaria actriz Meryl Streep.
En noviembre de 2023, Karol G triunfó en la gala de los Latin GRAMMY al llevarse el gramófono en la categoría reina de Mejor Álbum con el mismo material, más otros dos premios a Mejor Álbum Urbano y Mejor Fusión/Interpretación Urbana, respectivamente.
Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, recibió su primera nominación al GRAMMY estadounidense hace dos ediciones atrás con su álbum 'KG0516', pero finalmente la desbancó el puertorriqueño Bad Bunny al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por 'El Último Tour del Mundo'.
'Mañana será bonito' cuenta con colaboraciones de artistas diversos como Romeo Santos, Shakira o el español Quevedo, y en este narra el camino de superación tras una decepción amorosa.