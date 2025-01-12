Hermana de 'Killadamente' muestra "lo cruel que es la gente" tras el funeral de la 'influencer'

Video Así fue el último adiós de ‘Killadamente’: recibió miles de dólares para su funeral

Kathyan, la hermana de Carol Acosta 'Killadamente', lanzó este 11 de enero un duro mensaje y advertencia tras el funeral que se le hizo a la famosa 'influencer'.

La despedida de la dominicana ocurrió este 9 de enero en Nueva York luego de la repentina muerte que la creadora de contenido sufrió a los 27 años "cuando cenaba", según ha dicho Kathyan, citada en Despierta América.

Hermana de ‘Killadamente’ lanza advertencia tras funeral

Horas después de haberse llevado a cabo el funeral, Kathyan Acosta utilizó Instagram para emitir un duro mensaje y advertir a sus seguidores sobre una supuesta estafa.

La hermana de 'Killadamente' mostró tomas de pantalla de aparentes colectas que se estarían realizando a través de la plataforma GoFundMe a nombre de la 'youtuber'.

"¡Miren lo cruel que es la gente!", reclamó luego de que ella, su familia y amistades habían lanzado y promovido previamente una campaña de recaudación de fondos a través de esa misma plataforma para costear los gastos funerarios.

" No donen nada más. Ya la familia Acosta González no está recibiendo donaciones", advirtió tras los funerales en Estados Unidos, en donde 'Killadamente' residía.

Kathyan, la hermana de Carol Acosta ‘Killadamente’, acusó en Instagram supuestas estafas a través de GoFundMe a nombre de la 'influencer' y su familia. Imagen Kathyan Acosta/Instagram



Según las imágenes que Kathyan Acosta compartió, varias personas estarían solicitando donaciones que irían desde los 4 mil 500 a los 7 mil dólares.

Hermana de ‘Killadamente’ acusa supuestas burlas y críticas

Antes de su mensaje acerca de las presuntas estafas, Kathyan Acosta también publicó otro mensaje en el que acusaba supuestos señalamientos tras la despedida de 'Killadamente'.

"Pasar por una pérdida de una hermana es muy doloroso, pero pasar por eso y que además la gente se esté burlando de tu hermana y de tu familia y te estén criticando y juzgando en las redes sociales es otro nivel de dolor", lamentó.

A través de este mensaje, la hermana de 'Killadamente' acusó supuestas burlas y críticas hacia ella y su familia tras la muerte y funeral de la 'influencer'. Imagen Carol Acosta 'Killadamente'/Instagram y Kathyan Acosta/Instagram



"Me hace darme cuenta cómo se sentía Carolar ('Killadamente'). ¡Ustedes son unos monstruos! Que Dios los perdone", acusó.

Ante sus seguidores también dedicó unas palabras a su fallecida hermana.

"Este mundo no te merecía, Carolar", escribió junto a más imágenes del funeral.

"Tu familia siempre te va a amar mucho y nos volveremos a encontrar. Te amo", le dijo.

'Killadamente' deja dos hijos y una familia que está devastada ante su sorpresiva partida.