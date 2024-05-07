Muertes de famosos

Mueren hijastros del vocalista de H Norteña tras ataque: tenían 14 y 17 años

De acuerdo con reportes de la Fiscalía de Chihuahua, los menores identificados con las iniciales P.E.R.B y A.M.R.S. fallecieron en el hospital al que fueron trasladados tras el ataque en el que murieron Kevin Amalio Hernández, vocalista de la agrupación H Norteña, y su esposa Marisela.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Este es el sitio donde quitaron la vida a Kevin Hernández, cantante de H Norteña, a su esposa e hijos

Tras el ataque en el que perdieron la vida Kevin Amalio Hernández, vocalista de la agrupación H Norteña, y su esposa Marisela, se reportó el fallecimiento de dos menores de edad.

Mueren hijastros de vocalista de H Norteña

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Fiscal Juan Carlos Portillo, los menores identificados con las iniciales P.E.R.B y A.M.R.S., de 17 y 14 años, murieron en el hospital al que fueron trasladados tras el ataque ocurrido el domingo 5 de mayo en la carretera Parral-Chihuahua, reportó Reforma este lunes 6 de mayo.

Mientras que el cantante y su esposa fallecieron en el lugar de los hechos, los jóvenes llegaron a una clínica de Parral junto a otras dos personas heridas: un menor de 4 años y una mujer 52, reportó el Fiscal.

Más sobre Muertes de famosos

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos

"Al momento de estar recibiendo atención médica falleció, primero un menor de edad de 17 años. Lo que fue en el transcurso de la madrugada falleció la menor de 14", declaró Portillo, de acuerdo con la reseña del diario publicada el pasado 6 de mayo.

El mismo medio informó que los menores eran hijos del primer matrimonio de Marisela, esposa del vocalista de H Norteña.

El menor de 4 años sería hijo de Kevin Amalio Hernández y Marisela, mientras que la mujer de 52 años sería identificada como Micaela S, y sería la mamá de Marisela.

El Fiscal aseguró que tiene identificado un posible móvil de los hechos; sin embargo, por la “relevancia” del caso, será reservado.

‘Si Dios me lleva con él’: el estreno de la última canción de H Norteña desata conmoción

Después de que se reportó la muerte de Kevin Amalio Hernández, salió a la luz el lanzamiento del sencillo ‘Si Dios me lleva con él’, de H Norteña, misma que ha causado conmoción entre los seguidores de la agrupación por el que parece un mensaje premonitorio en su letra.

PUBLICIDAD

“Si Dios me lleva con él no debes sentir temor, yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo, porque es eterno este amor", dice una de las estrofas.

Video Hijastra de vocalista de H Norteña acababa de festejar 14 años: muere junto a él en ataque
Relacionados:
Muertes de famososH NorteñaRegional MexicanoHijos de famososFamososCelebridadesAsesinatos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD