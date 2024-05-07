Mueren hijastros del vocalista de H Norteña tras ataque: tenían 14 y 17 años

Video Este es el sitio donde quitaron la vida a Kevin Hernández, cantante de H Norteña, a su esposa e hijos

Tras el ataque en el que perdieron la vida Kevin Amalio Hernández, vocalista de la agrupación H Norteña, y su esposa Marisela, se reportó el fallecimiento de dos menores de edad.

Mueren hijastros de vocalista de H Norteña

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Fiscal Juan Carlos Portillo, los menores identificados con las iniciales P.E.R.B y A.M.R.S., de 17 y 14 años, murieron en el hospital al que fueron trasladados tras el ataque ocurrido el domingo 5 de mayo en la carretera Parral-Chihuahua, reportó Reforma este lunes 6 de mayo.

Mientras que el cantante y su esposa fallecieron en el lugar de los hechos, los jóvenes llegaron a una clínica de Parral junto a otras dos personas heridas: un menor de 4 años y una mujer 52, reportó el Fiscal.

"Al momento de estar recibiendo atención médica falleció, primero un menor de edad de 17 años. Lo que fue en el transcurso de la madrugada falleció la menor de 14", declaró Portillo, de acuerdo con la reseña del diario publicada el pasado 6 de mayo.

El mismo medio informó que los menores eran hijos del primer matrimonio de Marisela, esposa del vocalista de H Norteña.

El menor de 4 años sería hijo de Kevin Amalio Hernández y Marisela, mientras que la mujer de 52 años sería identificada como Micaela S, y sería la mamá de Marisela.

El Fiscal aseguró que tiene identificado un posible móvil de los hechos; sin embargo, por la “relevancia” del caso, será reservado.

‘Si Dios me lleva con él’: el estreno de la última canción de H Norteña desata conmoción

Después de que se reportó la muerte de Kevin Amalio Hernández, salió a la luz el lanzamiento del sencillo ‘Si Dios me lleva con él’, de H Norteña, misma que ha causado conmoción entre los seguidores de la agrupación por el que parece un mensaje premonitorio en su letra.

PUBLICIDAD

“Si Dios me lleva con él no debes sentir temor, yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo, porque es eterno este amor", dice una de las estrofas.