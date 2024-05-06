Muertes de famosos

Asesinan a Kevin Hernández, vocalista de H Norteña, y a su esposa

El vocalista de H Norteña y su esposa, Marisela Sandoval, de 34 años, fueron asesinados el domingo 5 de mayo en la carretera Parral-Chihuahua. Horas más tarde dos de los menores que viajaban con ellos, quienes según reportes de medios locales son sus hijos, también perdieron la vida a causa del ataque armado.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Este es el sitio donde quitaron la vida a Kevin Hernández, cantante de H Norteña, a su esposa e hijos

Kevin Hernández, vocalista de H Norteña, y su esposa, Marisela Sandoval, fueron asesinados el domingo 5 de mayo. Según reportes de la Fiscalía de Chihuahua, fueron atacados a balazos en la carretera Parral-Chihuahua.

En el mismo incidente, cuatro personas más resultaron heridas: tres menores y una mujer de 52 años. El joven de 17 años y la adolescente de 14 años no sobrevivieron a pesar de recibir atención médica, según lo reportado por el diario Reforma.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de famosos

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden
0:59

Despierta América de luto: muere querido integrante y así lo despiden

Univision Famosos
Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes
0:56

Dramática muerte de expresentador de CNN en Español conmociona: así apareció horas antes

Univision Famosos
Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia
2 mins

Muere el modelo Yago Campos a los 25 años: lo encontraron en su habitación de un hotel en Grecia

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo
2 mins

Asesinan a ‘influencer’ Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos: ataque tendría relación con su esposo

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos
1:00

#ArchivoFamosos: así presentaron Maribel Guardia y Joan Sebastian a su hijo en TV y hoy ya están juntos

Univision Famosos
Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe
1 mins

Muere joven reina de belleza en trágico accidente: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos

De acuerdo con El Sol de Parral, los dos menores fallecidos y el niño de 4 años son hijos de la pareja. La otra mujer herida, según el periódico local, es la suegra del cantante.

¿Quién era Kevin Hernández, vocalista de H Norteña?

Kevin Amalio Ortega Hernández, más conocido como Kevin Hernández, era un destacado músico del género regional mexicano en la comunidad de Parrales, Chihuahua.

Kevin Hernández tenía 34 años.
Kevin Hernández tenía 34 años.
Imagen Heraclio Cepeda / Instagram


Durante años, se desempeñó como vocalista principal y tocaba el bajo quinto en la banda H Norteña. Además de su habilidad con el saxofón, el acordeón y el bajo quinto, el intérprete de 34 años era conocido por su excepcional voz.

H Norteña, formada en El Paso, Texas por Lako Cepeda, estaba a punto de lanzar su nueva canción titulada 'Si Dios me lleva con él'. Algunos seguidores han relacionado esta canción con la trágica muerte de Kevin.

Kevin Hernández estaba casado con Marisela Sandoval, con quien tenía tres hijos de 17, 14 y 4 años. El adolescente de 17 años y la joven de 14 años también perdió la vida debido al ataque que sufrió el intérprete de música regional mexicana.

Video Hijastra de vocalista de H Norteña acababa de festejar 14 años: muere junto a él en ataque
Relacionados:
Muertes de famososFamososH NorteñaAsesinatosRegional MexicanoCelebridadesHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD