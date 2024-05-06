Asesinan a Kevin Hernández, vocalista de H Norteña, y a su esposa

Video Este es el sitio donde quitaron la vida a Kevin Hernández, cantante de H Norteña, a su esposa e hijos

Kevin Hernández, vocalista de H Norteña, y su esposa, Marisela Sandoval, fueron asesinados el domingo 5 de mayo. Según reportes de la Fiscalía de Chihuahua, fueron atacados a balazos en la carretera Parral-Chihuahua.

En el mismo incidente, cuatro personas más resultaron heridas: tres menores y una mujer de 52 años. El joven de 17 años y la adolescente de 14 años no sobrevivieron a pesar de recibir atención médica, según lo reportado por el diario Reforma.

PUBLICIDAD

De acuerdo con El Sol de Parral, los dos menores fallecidos y el niño de 4 años son hijos de la pareja. La otra mujer herida, según el periódico local, es la suegra del cantante.

¿Quién era Kevin Hernández, vocalista de H Norteña?

Kevin Amalio Ortega Hernández, más conocido como Kevin Hernández, era un destacado músico del género regional mexicano en la comunidad de Parrales, Chihuahua.

Kevin Hernández tenía 34 años. Imagen Heraclio Cepeda / Instagram



Durante años, se desempeñó como vocalista principal y tocaba el bajo quinto en la banda H Norteña. Además de su habilidad con el saxofón, el acordeón y el bajo quinto, el intérprete de 34 años era conocido por su excepcional voz.

H Norteña, formada en El Paso, Texas por Lako Cepeda, estaba a punto de lanzar su nueva canción titulada 'Si Dios me lleva con él'. Algunos seguidores han relacionado esta canción con la trágica muerte de Kevin.

Kevin Hernández estaba casado con Marisela Sandoval, con quien tenía tres hijos de 17, 14 y 4 años. El adolescente de 17 años y la joven de 14 años también perdió la vida debido al ataque que sufrió el intérprete de música regional mexicana.