¿Kenia Os manda indirecta a Gabito Ballesteros por salir con su amiga Belinda?

Video ¿Kenia Os reacciona a imágenes de su ex Gabito Ballesteros besando a Belinda? Esto dijo

Kenia Os publicó un video en TikTok que muchos en redes consideran sería una indirecta para su ex Gabito Ballesteros. El cantante, con quien la influencer fue relacionada recientemente, ahora estaría saliendo con Belinda.

En octubre las cantantes lanzaron el tema 'Jackpot' y se les vio juntas en diversos eventos de manera 'cariñosa', por lo que se especuló que podrían tener una relación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el 3 de diciembre se hizo viral un video donde se ve al exponente de corridos tumbados abriéndole la puerta de una camioneta a la española y le da un beso en la oreja, por lo que se rumora que habría algo entre ellos.

¿Kenia Os manda indirecta?

La noche del 4 de diciembre la 'influencer' publicó un video en Tik Tok al que agregó la frase: "Cuando quieren utilizar las mismas tácticas con mis amigas, pero él…" y se escucha de fondo la canción 'Short Di… Man', éxito de la década de 1990 de la cantante Gillette.

En las imágenes Kenia sale sentada en la parte trasera de una aparente camioneta y hace señas con la mano.

Sus seguidores señalaron en la caja de comentarios que era una indirecta para Gabito Ballesteros, pues se especula que estaría saliendo con Belinda.

La relación de Kenia Os y Gabito Ballesteros

Kenia Os y Gabito Ballesteros fueron relacionados sentimentalmente a principios de 2024. Se les vio juntos en varias ocasiones, sin embargo, nunca confirmaron oficialmente un noviazgo.

¿Belinda y Kenia Os fueron pareja?

Los rumores sobre un posible romance entre Belinda y Kenia Os surgieron después de su colaboración en el sencillo 'Jackpot'. Las dos cantantes fueron vistas juntas en varias ocasiones, incluyendo un partido de la NBA en México y un concierto de Blink-182. Además, la española le regaló flores a la mexicana, lo que aumentó las especulaciones. Sin embargo, ninguna ha confirmado ni desmentido los rumores de un romance.

PUBLICIDAD

Belinda y Gabito Ballesteros, ¿están juntos?

Los cantantes han desatado rumores de romance tras haber sido vistos juntos en varias ocasiones, como un concierto en Hermosillo, Sonora, y en el Gran Premio de México.

Se les ha captado en actitudes cariñosas tomados de la mano y abrazándose. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado una relación.