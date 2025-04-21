Kenia Os

¿Kenia Os regaña a sus fans? La cantante les envía polémico mensaje: "¡Eso no sirve!"

Kenia Os lanzó ‘En 4’, una colaboración con la brasileña Anitta. Si bien la canción ha sido controversial por su letra y la posible indirecta a Peso Pluma, Kenia Os envió mensaje a sus fans pidiéndoles que “cooperen”.

Kenia Os “regañó” a sus fans, pues consideró que sus comentarios positivos sobre su última canción no le ayudan. Kenia envió una nota de voz diciendo:

“Ya se estrenó en este momento ‘En 4’, y no nada más es andar poniendo cosas en X, en Twitter y así en TikTok de ‘ay, sí, me encanta la canción, ay sí, padrísimo’. No, ¡eso no sirve! No nos funciona en nada a mí y a Anitta. Necesitamos en este momento que se pongan a hacer trends, escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales, por favor. O sea, los amamos, pero saben que también tienen que cooperar”, escribió en su canal de difusión en Instagram,

La cantante fue criticada en redes tras su actitud que fue tachada de malagradecida con sus keninis. Sin embargo, en el mismo mensaje aclaró que se trataba tan solo de una broma: “Mentiras, bebés, ustedes saben que disfruten la canción. Momento esquizofrénico, espero y les haya gustado mucho”. Además, dijo que se trataba de una canción que le emocionaba mucho. También reiteró que le dieran ‘amor’ a ‘En 4’.

¿Kenia Os y Anitta enviaron indirecta a Peso Pluma?

‘En 4’ es la primera colaboración entre Kenia Os y la brasileña Anitta. Para la promoción, ambas cantantes posaron juntas en ropa interior de tonos nude. En el video musical aparecen con estos mismos conjuntos, sin embargo, se les colocaron encima unos pixeles de ‘censura’, simulando desnudez.

Por otro lado, tanto Anitta como Kenia Os han sido vinculadas sentimentalmente a Peso Pluma, por lo que los fans se han preguntado si la canción es una indirecta hacia él. La letra dice:

“Si no te gusta no me sigas, y tan bonita que me veo con mi amiga. Metemos presión volando tu imaginación. Te dejamos caer to' el peso y si vienes a pedir perdón”.

No obstante, no parece haber problemas entre las cantantes respecto al intérprete de corridos tumbados, pues Kenia ha hablado de la admiración que le tiene a Anitta. En un mensaje para su canal de difusión, la mexicana contó:

“Estoy muy emocionada con esta colaboración, ya que es con una artista que respeto y admiro muchísimo. Es una de mis canciones favoritas, que desde hace tiempo queríamos que saliera. Anitta es una persona a la que quiero muchísimo”.

