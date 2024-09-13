¿Kenia Os y Álvaro Díaz estrenan relación? Un video aviva rumores de romance

Video Los lujos de Kenia Os: Residencias exclusivas, autos y más

Kenia Os y Álvaro Díaz avivaron rumores de romance tras ser captados juntos en un bar ubicado en la Ciudad de México.

A través de redes sociales se viralizaron algunos videos de los cantantes bailando muy juntos, luego del show que el puertorriqueño ofreció la noche del 12 septiembre en el Auditorio Nacional.

Aunque en las imágenes solo se nota a Kenia Os rodear con sus brazos el cuello de Álvaro Díaz mientras bailan, algunos usuarios apuntaron que podrían ser pistas de que estarían saliendo y que solo les haría falta confirmarlo.

Kenia OS & Álvaro Díaz están saliendo, solo falta que lo confirmen, ¡QUE VIVAN LOS NOVIOS!! ❤️ pic.twitter.com/CcIfn3yok0 — Stivennn (@stiivensito_) September 14, 2024

Kenia Os aparece con ramo de flores

Además del video que circula en X, la noche de este 13 de septiembre, Kenia Os se dejó ver con un ramo de flores y, aunque la intérprete no aclaró si se trataba de un obsequio, el arreglo floral sembró dudas entre los internautas sobre un posible presente del rapero.

Kenia Os posó con un arreglo floral. El outfit de la cantante era el mismo que utilizó la noche en que fue captada con Álvaro Díaz. Imagen Kenia Os / Instagram

Así comenzaron los rumores de una relación

En enero de este año, Kenia Os y Álvaro Díaz estrenaron ‘Bobo’, su primera colaboración juntos. Sin embargo, los rumores de una posible relación comenzaron en abril, luego de que los cantantes fueron captados saliendo del bar Astro, en Monterrey, México.