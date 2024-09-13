¿Kenia Os y Álvaro Díaz estrenan relación? Un video aviva rumores de romance
Los cantantes fueron captados bailando muy juntos en un bar de la Ciudad de México. Los rumores de una posible relación surgieron desde principios de año.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Kenia Os y Álvaro Díaz avivaron rumores de romance tras ser captados juntos en un bar ubicado en la Ciudad de México.
A través de redes sociales se viralizaron algunos videos de los cantantes bailando muy juntos, luego del show que el puertorriqueño ofreció la noche del 12 septiembre en el Auditorio Nacional.
Aunque en las imágenes solo se nota a Kenia Os rodear con sus brazos el cuello de Álvaro Díaz mientras bailan, algunos usuarios apuntaron que podrían ser pistas de que estarían saliendo y que solo les haría falta confirmarlo.
Kenia OS & Álvaro Díaz están saliendo, solo falta que lo confirmen, ¡QUE VIVAN LOS NOVIOS!! ❤️ pic.twitter.com/CcIfn3yok0— Stivennn (@stiivensito_) September 14, 2024
Kenia Os aparece con ramo de flores
Además del video que circula en X, la noche de este 13 de septiembre, Kenia Os se dejó ver con un ramo de flores y, aunque la intérprete no aclaró si se trataba de un obsequio, el arreglo floral sembró dudas entre los internautas sobre un posible presente del rapero.
Así comenzaron los rumores de una relación
En enero de este año, Kenia Os y Álvaro Díaz estrenaron ‘Bobo’, su primera colaboración juntos. Sin embargo, los rumores de una posible relación comenzaron en abril, luego de que los cantantes fueron captados saliendo del bar Astro, en Monterrey, México.
Hasta el momento, ni Kenia Os ni Álvaro Díaz han confirmado una relación.