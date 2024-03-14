“Kate Middleton ha pasado por mucho”: examiga de Meghan Markle la defiende tras edición de foto

A pesar de que Kate Middleton se hizo responsable del escándalo que desató una fotografía familiar que compartió en sus redes sociales el pasado 10 de marzo y de que incluso se disculpó por su edición, las críticas hacia la Princesa de Gales continúan.

Ante estos hechos, la presentadora de televisión Lizzie Cundy salió en defensa de la cuñada de Meghan Markle, quien se recupera de una cirugía (presuntamente abdominal) realizada en enero pasado.

“Ya es suficiente, dejen a Catherine en paz. Esto es una tormenta en una taza de té, esta pobre mujer ha pasado por mucho, ha pasado por una cirugía y está tratando de mejorar, estaba bajo presión para dar una foto para el Día de la Madre. Es muy difícil estar enfermo e imagínate intentando sacar una fotografía con los tres niños riéndose y sonriendo a la cámara al mismo tiempo”, declaró a sitio británico Mirror este 14 de marzo.

Esta es la fotografía por la que se disculpó Kate Middleton. Imagen Getty Images



La mujer de 55 años, que alguna vez fue amiga cercana de Meghan Markle excusó a Kate Middleton por la edición fallida de su fotografía familiar. Incluso, señaló que la esposa del príncipe Harry también ha corregido sus fotografías.

“Démosle un respiro y deseémosle lo mejor. Todo lo que quería era desearles a todos un Día de la Madre especial. Seamos honestos, todos hemos editado un poco; un gran porcentaje de personas en Facebook e Instagram hacen esto, incluso Meghan Markle hace Photoshop, no se puede decir que no lo hizo”, continuó.

Finalmente, Lizzie Cundy lamentó que la edición de una fotografía haya desencadenado un escándalo, señalando que lo verdaderamente importante es su recuperación luego de la cirugía a la que se sometió en enero pasado.

"Odio el hecho de que Catherine esté enferma y que (el público) esté opinando, solo estamos interesados en que Kate recupere la salud. Como alguien que hace Photoshop, ¡dejémosla en paz!”, sentenció.

La edición de una fotografía y sus disculpas

En el marco del Día de las Madres en Reino Unido, Kate Middleton compartió una fotografía familiar con sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

“Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un feliz día de las madres. C”, escribió la Princesa de Gales, afirmando que la instantánea fue tomada por el príncipe de Gales.

Aunque en un inicio la fotografía calmó las especulaciones sobre su salud, más tarde se puso en duda la autenticidad del retrato ya que presentaba algunas alteraciones y exceso de Photoshop.

Ante la ola de críticas y alertas lanzadas por varias agencias de fotografías, quienes hasta la retiraron de su catálogo, Kate Middleton se disculpó.

“Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que difundimos ayer. Espero que todo aquel que lo celebrase haya pasado un feliz Día de la Madre”, precisó.