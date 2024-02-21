¿Kate del Castillo de pleito con su hermana? Verónica destapa el reclamo que le hizo

Video Kate del Castillo no quería casarse con Aarón Díaz: confesó por qué llegó al altar con él

A principios de febrero, Kate del Castillo lloró al hablar de la tauromaquia, en un video que publicó en Instagram el pasado 1 de febrero, y afirmó que la fiesta taurina es un “grotesco espectáculo” que denigra la reputación de México.

La grabación de la protagonista de ‘La Mentira’ causó polémica porque no contuvo las lágrimas al hablar de la situación, señalando que ningún animal merece ser torturado hasta la muerte.

PUBLICIDAD

Mientras Kate del Castillo rompía en llanto a favor de los animales y en contra de la tauromaquia, su hermana Verónica fue captada en una corrida de toros.

Tras la distinta posición que ambas mostraron, la hija mayor de don Eric del Castillo fue cuestionada al respecto y reveló el reclamo que le hizo su hermana Kate del Castillo al respecto.

¿Kate del Castillo y su hermana se pelearon?

La tarde noche de este 20 de febrero, Verónica del Castillo tuvo un encuentro con la prensa y detalló que se tienen mutuo respeto, por lo que se debe entender que simplemente piensan distinto.

“Cada persona es diferente, cada persona tiene gustos y preferencias diferentes. Fue el timing, yo iba rumbo a León a la feria y yo no me enteré que había subido esas declaraciones”, comentó a la reportera Berenice Ortiz.

La hija de don Eric del Castillo afirmó que cada una tiene una opinión que debe respetarse y recordó que desde niñas acudieron a las fiestas taurinas, por lo que desconoce en qué momento a Kate del Castillo dejó de sentir interés.

“Yo defiendo otras causas, ahorita ella está defendiendo esa, nos hemos respetado siempre, nos hemos querido y ya dije lo que tenía que decir, ya dije lo que tenía que decir… El hermano de mi papá era torero, nosotras desde chicas íbamos a los toros y nos gustaba mucho, pero cada quien sus gustos”, aseguró.

Incluso destacó que tras ser captada en la corrida de toros, su hermana le llamó y le hizo un reclamo.

“Sí, me dijo ‘¿que fuiste a los toros?’ y yo ‘sí hermana, lo siento’. El timing es diferente y traemos diferentes puntos de vista”, confesó.

PUBLICIDAD

Hija de Eric del Castillo se defiende de las críticas

Pese a los señalamientos que hizo Kate del Castillo y las críticas que desata la tauromaquia, Verónica destacó que a ella le gusta, pero que tiene sus límites.

“A mí me gusta la fiesta taurina, pero nunca voy a estar a favor de que se les torture cruelmente y todos los excesos yo también los estaría denunciando”, precisó Verónica del Castillo, también defendió a su hermana menor de aquellos que afirman que no es congruente con sus declaraciones.