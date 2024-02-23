Eric del Castillo revela que sus hijas, Kate y Verónica lo tienen “entre la espada y la pared”

Video Eric del Castillo le dijo a Kate que no se casara con Aarón Díaz: ¡se lo advirtió justo antes de la boda!

Eric del Castillo confesó que actualmente se siente “entre la espada y la pared” debido a una diferencia de opinión entre sus hijas, Kate y Verónica.

El pasado 1 de febrero, por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz se pronunció en contra de la tauromaquia.

“Las corridas de toros son una mancha en México… Todo animal es alguien y nadie se merece ser torturado hasta la muerte”, sentenció, visiblemente conmovida.

Irónicamente, al mismo tiempo se difundió un video en el que aparece su hermana presenciando una fiesta taurina, realizada en días previos al interior de un recinto en el estado de Guanajuato.

Ante la controversia que su asistencia a ese evento generó, Verónica del Castillo se manifestó a favor de dicha disciplina, puntualizando que genera empleos.

“Los toros de lidia están cuatro años libres y (ya) luego son asesinados”, explicó en entrevista para ¡Siéntese Quien Pueda!

Eric del Castillo en disyuntiva por sus hijas

A semanas de que Kate del Castillo y Verónica externaran sus diferentes puntos de vista con respecto a la tauromaquia, su padre, Eric del Castillo, confesó que se encuentra en un dilema debido a ello.

“Estoy entre la espada y la pared, son mis dos hijas, las amo igual, pero piensan diferente y yo estoy en medio, crucificado”, expresó para el canal de YouTube ‘De la rosa TV’ este 20 de febrero.

El actor de telenovelas como Vivir de Amor, que puedes disfrutar por Univision y aquí en ViX, admitió que, para evitarse problemas, ha optado por mantenerse al margen del tema.

“Dice un dicho: ‘Cuando dos mulas se encuentran, nomás las patadas se oyen’, y ni modo, yo únicamente veo, no me atrevo a decir por dónde me (inclino) porque me parten (la boca)”, dijo.

Del Castillo reconoció que tanto la intérprete como la comunicadora tienen ideales y comportamientos distintos, hecho que él respeta.

“Kate es una persona muy especial en su forma de pensar, es muy determinante, tiene ideas muy firmes, pero todas son nobles, entonces me siento muy orgulloso de ella, como de mi hija Verónica”, afirmó.

“Verónica hace unas cosas admirables, ayuda, presta atención, en fin, estoy orgulloso de mi familia”, concluyó el primer actor.

Kate del Castillo hizo reclamo a su hermana Verónica

Por su parte, el mismo martes, Verónica dio a conocer que Kate del Castillo sí le cuestionó el que acudiera a ver una fiesta taurina.

“Sí (platicamos), me dijo: ‘¿Que fuiste a los toros?’, y yo: ‘Sí, hermana, lo siento. El ‘timing’ es diferente y traemos diferentes puntos de vista’”, contó a la reportera Berenice Ortiz.

La también presentadora puntualizó que “no” discutieron por la situación e inclusive hizo hincapié en que, pese a sus posturas contrarias, el amor prevalece.