Kate del Castillo dará vida a la legendaria Chavela Vargas en su bioserie

Kate del Castillo protagonizará la bioserie de la legendaria cantante Chavela Vargas, la cual será una coproducción de Caracol Televisión de Colombia y Miracol Media.

El proyecto se conformará por ocho episodios y está basada en la biografía 'Dos Vidas Necesito. Las Verdades de Chavela' de María Cortina, la cual adaptará la directora y guionista española, Arantxa Echevarría.

Chavela Vargas nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, provincia de Heredia, Costa Rica, pero siempre se consideró una mujer mexicana, por lo cual el proyecto contará la historia de su vida desde sus primeros años en el país centroamericano, el México de la segunda mitad del siglo XX, así como el Madrid de la década de 1990, donde la música de la cantante tomó gran protagonismo en las películas del afamado director español, Pedro Almodóvar.

"Viajaremos en el tiempo a México en la segunda mitad del siglo pasado, haciéndolo sentir moderno, ágil y contemporáneo. Pretendemos atraer al público joven que muestra sed de diversidad sexual, inclusión y rebeldía. Será una gran producción que reflexionará sobre la libertad de expresión, la poesía y una aventura musical que hará cantar a los espectadores", declaró Pedro Dávila, director general de Miracol Media a Variety.

Kate del Castillo tiene miedo de interpretar a Chavela Vargas

La actriz mexicana, de 51 años, reconoce que es un gran reto en su carrera, no solo en la parte actoral, sino por darle vida a una mujer tan emblemática, poco convencional y rebelde de la época como lo fue la intérprete de 'La Llorona'.

"Es un honor y un gran desafío tener la oportunidad de retratar a una mujer tan femenina como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices. Eso es lo que busco, como actriz me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, lo bueno, lo malo y lo peor", compartió Kate en entrevista con Variety.

"Su poesía y esoterismo me parecen fascinantes, junto con su amor y pasión por el tequila. Me da miedo y por eso lo acepté. Hay mucho que aprender de Chavela, empezando por su libertad", añadió en la entrevista.

¿Quién era Chavela Vargas?

La cantante Chavela Vargas cautivó por su personalidad y carácter recio, se caracterizaba por usar jorongo, pantalones y pistola en su cinturón. Su guitarra, cigarros y botella de tequila en el escenario nunca faltaban cada vez que se subía para interpretar música ranchera.

Además de sus canciones, la cantante es recordada por sus frases célebres como "Salí del infierno, pero lo hice cantando" o "Los mexicanos nacemos donde nos da la gana", la cual dijo en 2007 durante su discurso al ganar un GRAMMY Latino como la Excelencia Musical.

La cantante también fue señalada en su época por su orientación sexual, la cual confirmó en su autobiografía 'Y si quieres saber de mi pasado', la cual se lanzó en 2002 y donde dijo ser lesbiana. Incluso, se dice que tuvo amorías con la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo.

Chavela Vargas murió el 5 de agosto de 2012 a los 93 años en Cuernavaca, México, por problemas respiratorios.