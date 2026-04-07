Karol G Karol G posa ‘topless’ para revista de adultos y confirma ruptura con Feid: “Estoy soltera” La cantante colombiana es la estrella de la edición de primavera 2026 de Playboy. En entrevista para la publicación, ella aceptó que ya no es pareja del cantante de música urbana.

Video ¡Karol G y Feid casi frente a frente tras supuesta ruptura!: quedaron a solo pasos en los GRAMMY

Karol G es la estrella de la edición de primavera 2026 de la famosa publicación para adultos Playboy, a la que finalmente le confirmó su ruptura con Feid.

La colombiana compartió en una sincera entrevista para el impreso que la decisión de posar para sus páginas fue completamente suya.

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“¿Por qué quiero hacer esto? Porque sí. Porque crecí inspirándome en lo guapas que se veían las mujeres de la revista y ahora tengo la oportunidad de ser esa mujer guapa, sexy y mamasota”, dijo.

En su cuenta de Instagram, el medio subió algunas de las fotografías que le tomaron a la cantante, quien aparece en ‘topless’ y con el mar como escenario de fondo.

Karol G posó ‘topless’ para la edición de primavera de Playboy. Imagen Playboy/Instagram

Karol G confirma que se terminó su relación con Feid

Tras meses y meses de especulaciones, Karol G ha aceptado públicamente que su romance con Feid, aunque no lo mencionó por su nombre, llegó a su final.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal llegan cuando estoy sola”, declaró a Playboy.

‘La Bichota’ no puntualizó en qué fecha ni por qué razones se separó del intérprete de ‘Vete conmigo’, con quien habría estado por alrededor de tres años; sin embargo, dejó entrever que ella fue la que dio el paso.

“Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘Vaya, aquí estoy otra vez’. Pero luego lo vi de otra manera: ‘Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí’”, relató.

Al respecto de su visión del amor, ella hizo una confesión: “Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de que incluso puedes perderte a ti misma”.

“Creo que hay que trabajar mucho en uno mismo para que la relación funcione. También hay que esforzarse para poder alejarse cuando uno se da cuenta de que no va a funcionar”, agregó la cantautora de 35 años.

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Fue en enero pasado cuando TMZ dio a conocer que, a decir de fuentes cercanas a Karol y Feid, ellos habrían culminado su idilio. Pormenorizaron que supuestamente la separación fue amistosa.

Karol G dice: “A la mierd…”

Siguiendo con el hecho de que volvió a estar sin pareja, Karol G reconoció que se está olvidando de los estándares que tendría que cumplir.

“Según mi cultura, a estas alturas ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año me he dicho, literalmente: ‘A la mierd…’”, expresó.