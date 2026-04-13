Karol G Karol G lanza en Coachella mensaje a latinos que “han batallado mucho” en EUA: “Los apoyamos” La cantante se refirió a su “comunidad” durante su show en el famoso festival de música. Previamente, ella respondió que probablemente diría “ICE out” sobre el escenario.



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Video ¡Karol G hace historia en Coachella y hasta sube a un mariachi de mujeres!: video de su presentación

Karol G compartió durante su histórica presentación en Coachella, la noche de este 12 de abril, un mensaje de apoyo para sus compatriotas hispanos.

La colombiana compartió un emotivo mensaje con las miles de personas que se reunieron para escucharla en vivo en el Empire Polo Club, en Indio, California, Estados Unidos.

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“Esto no sólo se trata de mí, se trata de mi comunidad latina, de mi gente, y al mismo tiempo esto es para los latinos que últimamente han batallado mucho en este país”, dijo.

“Los apoyamos. Apoyo a mi comunidad latina y, al mismo tiempo, me siento muy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: unidad, resiliencia y espíritu fuerte”, agregó.

‘La Bichota’ aseveró a su público que quería que “todos se sientan orgullosos de donde vienen” y los alentó a ondear sus banderas.

Karol G cumple promesa

La semana pasada, Playboy publicó la entrevista que le realizaron a Karol G, en la que no sólo confirmó su ruptura con Feid, sino que respondió si hablaría en Coachella de la situación actual de los inmigrantes en suelo norteamericano.

“No quiero limitarme a decir: ‘ICE out’ y que no sirva para nada. No digo que no alzaría la voz; lo haría, y sería con toda mi alma. Pero también quiero dar un paso atrás y comprender qué significa esto realmente, qué consecuencias tiene y qué más podemos hacer más allá de eso”, explicó.

Ella señaló que por medio de su espectáculo deseaba “seguir fomentando el amor y la comprensión hacia nuestra comunidad”.

“Entiendo que los países tienen leyes, pero cuando las cosas traspasan los límites de la dignidad humana básica, es ahí cuando se vuelve difícil de asimilar”, manifestó.

La intérprete de ‘Mañana será bonito’ indicó que probablemente iría “un poco más allá” que gritar “fuera” para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“Sé que mi equipo me mataría, pero estoy dispuesta a decirlo. Si te soy sincera, hay límites y responsabilidades reales que debo tener en cuenta”, confesó.