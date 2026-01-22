Feid Karol G y Feid: él estaría saliendo con alguien más tras su ruptura De acuerdo con información de la periodista Tanya Charry, Feid ya estaría continuando con su vida sentimental tras la ruptura con Karol G.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Ruptura de Karol G y Feid: este habría sido el motivo de su supuesta separación

Tras darse a conocer la ruptura de Karol G y Feid, después de tres años de relación, la periodista Tanya Charry compartió que el cantante ya estaría saliendo con alguien más.

Según el reporte de la colaboradora de El Gordo y La Flaca, los colombianos terminaron su relación porque sus caminos habían tomado rumbos distintos por sus carreras. Además, él quería tener a su pareja cerca sin afectar a Karol, pero ella estaría enfocada en su música, por lo cual decidieron terminar "amistosamente" y sin escándalos.

PUBLICIDAD

¿Feid ya tiene un nuevo amor?

Tanya Charry compartió que los artistas pudieron haber filtrado la ruptura para seguir adelante con sus vidas, pues según una fuente le dijo que Feid ya estaría saliendo con alguien.

"Aparentemente ellos, por medio de sus publicistas y saben ustedes que muchos artistas lo hacen, filtran indirectamente la noticia, o la confirmación, de su ruptura, lo habrían hecho porque Feid sigue su vida, ha estado saliendo de repente conociendo a otras personas y no quieren que se vean como infieles", dijo en El Gordo y La Flaca.

Así fue la historia de amor de Karol G y Feid

En 2021 hicieron una colaboración con el tema "FRIKI" y ante la evidente química en el escenario comenzaron las especulaciones de un romance, aunque ellos se mantuvieron discretos.

Fue hasta junio de 2023 cuando fueron captados tomados de la mano en Miami, tras un concierto de Feid. Más tarde, Karol confirmó la relación en entrevistas, pero siempre resguardando su relación.

Desde entonces fueron vistos juntos en diversos eventos y premiaciones, así como también de vez en cuando en redes sociales.

Sin embargo, a lo largo de 2025, comenzaron las especulaciones de una posible crisis de pareja, pues había menos apariciones juntos y poca interacción en redes.