Karol G

¿Karol G estaría siendo censurada para su presentación en Coachella tras declaración sobre ICE?

De acuerdo con TMZ, surgieron especulaciones de que el equipo de trabajo de la cantante le “advirtió” que no mencione al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante sus conciertos en el festival de música.

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Por:Dayana Alvino
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Las presentaciones que Karol G dará próximamente en el festival de música Coachella están dando mucho de qué hablar, principalmente después de que se especulara que estaría siendo presionada para no hablar ahí de temas delicados.

Los rumores surgieron luego de la declaración que la colombiana dio a la revista Playboy sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.

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“No quiero limitarme a decir ‘ICE out’ y que no pase nada… Probablemente vaya un poco más allá”, aseveró a la publicación.

“Sólo quiero representar a mi comunidad. Pero lo que te digo es que, como ser humano, quiero que eso signifique algo más”, explicó.

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“No estoy diciendo que no lo vaya a hacer; lo que digo es que lo haría y lo haré con toda mi alma. Pero quiero sentarme y entender, en mi cabeza: Esto es lo que eso significó”, agregó.

¿Karol G está siendo censurada para Coachella?

Tras esas palabras, de acuerdo con TMZ, trascendió que supuestamente el equipo de trabajo de Karol G “le advirtió que evitara mencionar a ICE” en Coachella.

Sin embargo, reporta el medio, “fuentes cercanas” a la ‘Bichota’ les aclararon que presuntamente la gente que labora con ella “nunca” le pediría eso.

“Ya que ella ha sido una defensora de los inmigrantes a través de su fundación; por lo tanto, no hay ningún escenario en el que su círculo más cercano la disuadiera de comentar sobre algo tan personal para ella”, indicó el portal.

Hasta el momento, la cantautora no se ha pronunciado acerca de esta controversia y se ha dedicado a ‘repostear’ videos de sus fanáticos emocionados por verla.

¿Karol G habría confesado temor por perder su visa?

Según Independent en Español, en su conversación con Playboy, Karol G igualmente contó que “la gente” le dice que “es mejor” que no se refiera a las operaciones de ICE.

“¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’”, expuso, la cita el sitio web. “Te conviertes en un blanco, porque algunas personas quieren demostrar su poder”.

“Pero estoy dispuesta a decirlo”, añadió, alegadamente. “Si soy sincera, es algo que va más allá de lo que debería hacer para protegerme, pero, al final, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”.

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