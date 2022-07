Karol G y sus lecciones de amor propio para sus fans: 4 veces en que se dejó ver sin retoques

La cantante colombiana se ha convertido en toda una estrella de la música. Con temas como ‘Tusa’, ‘Bichota’ y ‘Provenza’ se ha ganado el cariño de sus seguidores, quienes han sido testigos de su evolución con el paso del tiempo.

Además, la celebridad latina ha dejado claro que no le preocupan sus ‘imperfecciones’ y en sus redes sociales presume bellas fotografías sin filtros. A continuación te mostramos algunos de los mensajes de amor propio que ha compartido con esas imágenes.

Karol G lució un bello bikini blanco: dejó ver su celulitis

El 19 de octubre de 2021, la intérprete de ‘Ocean’ compartió una serie de retratos en los que aparece con un ajustado traje de baño blanco. En ellas, Carolina Giraldo (su nombre real) se mostró al natural, sin filtros.

“Un cuerpo con imperfecciones, divina”, “Linda, segura, talentosa”, “La perfección”, “Diosa”, “Qué hermosura de mujer”, “Hermosa natural” y “Te queremos tal como eres por dentro y por fuera”, son algunos de los cientos de mensajes que sus fans dejaron al pie del posteo.

Karol G presumió hermosas fotos con poco maquillaje: a sus fans les encantó

Una de las veces que la cantante ha presumido su rostro con poco ‘makeup’ fue para la portada de la revista ‘Vogue’ en 2022. En ese entonces, la celebridad compartió con sus fans un empoderador mensaje, en el que dio a conocer por qué lo hizo.

“Sentirnos cómodos como realmente somos es algo con lo que batallamos todos los días, por cómo “debemos” lucir, o debemos vernos según el estándar social. En esta ocasión quería que hablaran por mi, mi forma de pensar, el éxito de mi trabajo y de mi música y la seguridad que ha sido tan difícil construir con el pasar de los años”, aseveró el 23 de febrero de 2022.



Unos días más tarde, precisamente el 13 de marzo de 2022, la artista publicó algunas ‘selfies’ en las que aparece muy sonriente y con un estilo muy al natural.

Karol G lanzó un contundente mensaje a quienes la criticaron por su peso

Más de una vez, ‘La Bichota’ (como la llaman sus fans) ha sido blanco de críticas por su apariencia física; sin embargo, ella ha hecho frente a los señalamientos, prueba de lo anterior fue el 28 de agosto de 2020, cuando compartió una grabación que describió con la frase “A los de los chismes, les evito la fatiga”.

En el clip, que juntó más de ocho millones de reproducciones, Karol G pidió que no hicieran comentarios sobre su cuerpo.

“En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma, que coma, que coma… Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda. (...) Se van a callar, se van a guardar sus opiniones y sus comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejos y yo me veo todos los días y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también”, se escucha decir en el clip.

Karol G mostró su cuerpo sin filtros: redes aplaudieron sus fotos

La voz de ‘Provenza’ compartió con sus más de 54 millones de seguidores en Instagram algunas fotos en las que luce un bello traje de baño plateado; en ellas mostró la celulitis de la parte baja de sus glúteos y piernas y sus fans no dudaron en llenarla de halagos.

“Amo que no vendas un estándar de mujer perfecta, que te muestres como eres y eso nos ayuda a muchas mujeres a aceptarnos tal como somos”, fue uno de los cientos de comentarios que Karol recibió.



Además, en una entrevista para la revista ‘Vogue’ el 23 de marzo de 2022, la celebridad habló de sus curvas y admitió que, por presión social, se operó el busto cuando tenía 18 años.

“(...) Yo tengo aumento (de senos) desde los 18 años. Es algo que hoy en día, yo las amo, me encanta como se me ven. (...) Fue un efecto de la sociedad, ¿sí me entiendes? Fue como que lo hice porque era lo que todo mundo hacía. Entonces de cierta manera el entorno sí te alcanza a cambiar tu pensamiento y estéticamente cómo quieres verte es algo muy fuerte”, puntualizó.

Dinos, ¿cuál de las lecciones de Karol es tu favorita?