Karol G rompe en llanto en pleno show horas después de realizar aterrizaje de emergencia

Video Karol G llora en pleno concierto por problemas técnicos: "No me voy a dejar"

Karol G vivió un gran susto la noche del 29 de febrero cuando el avión privado en el que viajaba experimentó un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Los Ángeles. El piloto del jet reportó humo en la cabina.

Afortunadamente no pasó a mayores y los 16 tripulantes salieron sanos y salvos del incidente. Sin embargo, horas después la cantante enfrentó un nuevo golpe que la hizo llorar en su presentación en Guatemala.

¿Por qué lloró Karol G en Guatemala?

La noche del viernes 1 de marzo, 'La Bichota' se presentó en la Explanada Cayalá de la ciudad de Guatemala, pero no todo salió como esperaba, pues en medio del show tuvo problemas técnicos.

Los generadores de luz que alimentan el escenario fallaron, por lo cual el concierto tuvo que ser detenido unos minutos, situación que vulneró a la cantante, así se aprecia en los video que circulan en redes sociales.

Con la voz entrecortada, Karol G advirtió en la tarima que nada la iba a detener para divertir a sus miles de seguidores.

"Se murieron los generadores de energía de todo el escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar. Yo sé que vienen a ver un show y lo vamos a hacer", dijo secándose las lágrimas mientras el público la ovacionaba.

Finalmente, la colombiana logró terminar el primero de los dos conciertos que ofrecerá en Guatemala como parte de su 'Mañana Será Bonito Tour', este sábado 2 de marzo será la segunda fecha.

@columnaria La mala suerte persigue a #KarolG porque falló la energía en su concierto de guatemala, situación que la llevó al llanto. Sin embargo, #labichota estuvo dispuesta a continuar con su show, mismo que no canceló a pesar de que horas antes tuvo que hacer un aterrizaje forzoso de su avión privado por un inc4ndio en la cabina. ♬ sonido original - columnaria

Karol G agradeció por estar viva tras aterrizaje de emergencia

Horas después de que se diera a conocer el incidente aéreo que enfrentó junto a su equipo de trabajo, 'La Bichota' publicó un mensaje en una historia de Instagram para confirmar que todos los tripulantes de la aeronave estaban fuera de peligro.

"Gracias a todos los que se han preocupado y a los que se han reportado con mensajes. Mi familia, mi equipo y yo estamos todos muy bien y agradecidos por una nueva oportunidad… Diosito nos cuida y nos bendice a diario con vida y salud", se lee.

El avión en el que Karol G y 15 tripulantes viajaban había despegado del aeropuerto de Hollywood Burbank y se dirigía hacia el este, sin embargo, regresó cuando el piloto notificó el humo en la cabina.

Por el momento, la causa de la avería aún se desconoce, pero cabe mencionar que el avión pertenece a la compañía dominicana Helidosa.