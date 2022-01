Ella es Karla Sofia Gascón, la actriz trans de 'Rebelde' que está triunfando a sus 49 años

El 5 de enero de 2022 se estrenó ‘Rebelde’ en Netflix, con un elenco conformado por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio, así como Estefanía Villareal, Leonardo de Lozanne y Karla Sofía Gascón, quien interpreta a Lourdes en la serie.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Anteriormente era conocido como Carlos Gascón, pero ahora es una famosa actriz trans que ha sido parte de importantes proyectos como este ‘reboot’ de la serie juvenil.

Nacida en España en 1972, empezó su carrera en 1991 en programas como ‘Los ladrones van a la oficina’, ‘Calle nueva’ y ‘El pasado es mañana’.

Sin embargo, obtuvo más fama cuando llegó a México y trabajó con las telenovelas ‘Corazón Salvaje’ de 2009, con Edith González y Eduardo Palomo.



También participó en ‘Hasta el fin del mundo’ con Pedro Fernández, en donde interpretó a Alan Duncan, y ‘El señor de los cielos’ de 2013, con Rafael Amaya y Fernanda Castillo.

Además formó parte de la película ‘Nosotros los nobles’ del director Gary Alazraki y el productor Leonardo Zimbron. En la historia dio vida a Peter, prometido de Bárbara (Karla Souza).

En cuanto a su vida personal, está casado con Marisa Gutiérrez y tienen una hija, con la que se lleva muy bien.

La transición

de Karla Gascón

De acuerdo a 'Milenio', en el 2018 Gascón reveló que era una mujer trans y pidió que la comenzaran a llamar Karla Sofía Gascón.

Desde entonces ha recibido el apoyo de compañeros del espectáculo y sus miles de fans que han seguido de cerca su carrera artística, incluido el lanzamiento de su libro autobiográfico 'Karsia' en el que habla sobre su transición.

En mayo de 2021, en entrevista con el programa ‘Venga la alegría’ habló sobre su identidad y expresó que siempre se ha identificado como mujer.

“Toda la vida lo he sabido. Siempre lo he sabido, pero hay momentos que sabes lo que tienes que hacer, en que no puedes hacer otra cosa. Yo no podía más que ser un niño en esa época y comportarme como tal. Entonces, no me quedó más remedio que hacerlo”.



Además, mencionó que a la primera persona a la que le reveló su identidad fue a su esposa, Marisa Gutiérrez, pues no quería mentirle.

“La primera vez que yo se lo digo a alguien fue a la que hoy es mi mujer, ella tenía 18 años y yo 19 cuando nos conocimos, y no le quise mentir, desde un principio yo le dije ‘mira yo soy así’, en ese momento no le pareció tan mala idea, me veía como a ella le gustaba y si por dentro era otra cosa daba lo mismo, físicamente era lo que a ella le gustaba”.