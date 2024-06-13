Karla Panini manda mensaje de apoyo a Nodal y Ángela Aguilar ante los ataques por su relación

Video ¿Nodal le dio un anillo de compromiso a Ángela Aguilar?: estas imágenes levantan sospechas

Karla Panini reaccionó a la polémica que se generó desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron ser novios.

La comediante se vio involucrada en la controversia, pues en redes sociales usuarios comparan con ella a la joven cantante.

Lo anterior se debe a que la hija de Pepe Aguilar está siendo acusada de traicionar a Cazzu, con quien habría mantenido cercanía, al entablar un romance con el intérprete de ‘Botella tras botella’.

En 2010, Panini empezó a ser duramente juzgada luego de que trascendiera que se involucró con Américo Garza, el esposo de su mejor amiga y colaboradora laboral, Karla Luna.

¿Karla Panini quiere apoyar a Ángela Aguilar y a Nodal?

A días de que Ángela Aguilar y Christian Nodal sean el centro de los señalamientos, Karla Panini se ofreció para ayudarlos.

En sus historias de Instagram la también presentadora compartió un meme que hace referencia a que actualmente no la están molestando.

“Si ocupan asesoría y ‘coaching’ en crisis mediática, háblenme, chicos. ¡Traigo tiempo!”, escribió, etiquetando a los artistas.

Karla Panini les ofreció su "asesoría" a Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Karla Panini/Instagram

Karla Panini “molesta” con Ángela Aguilar y Nodal

Siguiendo con el tema, Karla Panini presumiblemente bromeó ante el hecho de que Ángela Aguilar y Nodal ahora están recibiendo todo el ‘hate’.

‘La Lavandera’, como se le conoce, primero colgó una imagen en la que se puede apreciar el “Top personas más odiadas de Mexico”, encabezado por los exponentes del regional mexicano.

En reacción a eso, ella subió una ‘selfie’, en la que gracias a efectos se le ve con el gesto enojado y un parche en el ojo.

“Muy molesta. La tía liosa saldrá a dar declaraciones porque a la ‘roba maridos’ nadie le quita su primer lugar… Va a impugnar las votaciones”, anotó sobre la postal.

Karla Panini bromeó ante la situación de Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Karla Pinini/Instagram

¿Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar?

Ante las sospechas, Christian Nodal ya salió a aseverar que Ángela no estuvo involucrada en su separación de Cazzu, a quien “respeta”.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, dijo en un clip de la plataforma digital el 10 de junio.

Karla Martínez, presentadora de Despierta América, afirmó “de buena fuente” que la argentina y el cantautor rompieron en abril, y que él y Aguilar comenzaron a salir “hace aproximadamente un mes”.