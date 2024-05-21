Karina Banda confiesa por qué se inyectó bótox en el rostro y se rellenó los labios: Carlos Ponce reacciona

Video Karina Banda se quita tratamiento estético de la cara y se sorprende con el cambio: “¡Soy otra!”

Karina Banda explicó el motivo detrás de su decisión de que le inyectaran bótox en el rostro y rellenaran sus labios, a sus 35 años.

La presentadora de Desiguales compartió en sus redes sociales, este 20 de mayo, un video del momento en el que una especialista le realizó los procedimientos estéticos.

PUBLICIDAD

Si bien, para ella mantener su belleza es importante, hubo otro factor igual de relevante por el que optó por estos ‘arreglitos’.

¿Por qué Karina Banda se inyectó bótox y rellenó los labios?

A un día de haber obtenido sus “labios carnosos”, Karina Banda compartió que esta clase de tratamientos le “funcionan”, aunque entiende que cada persona “tiene su manera de cuidarse”.

“Me siento feliz y segura al tomar decisiones sobre mi cuerpo”, sentenció en entrevista con People en Español, publicada este 21 de mayo.

Karina Banda se sometió a procedimientos estéticos. Imagen Karina Banda/Instagram

La también actriz puntualizó que no sólo fue para verse bien que acudió con la experta, sino igualmente por su bienestar general.

“Decidí usar bótox porque no solo me ayuda a suavizar líneas de expresión y prevenir arrugas, sino que también tiene beneficios terapéuticos significativos que quizá muchos desconocen”, aseguró.

Según el medio, ella contó que dicha neurotoxina la ha ayudado a controlar los dolores de cabeza provocados por la rigidez muscular, pues tiende a fruncir el ceño mientras duerme y a rechinar los dientes.

“El bótox reduce la tensión de la mandíbula y tiene más beneficios como, por ejemplo, reducir la sudoración excesiva en axilas, manos y pies y la lista sigue”, argumentó.

“Para mí, es una herramienta valiosa que mejora tanto mi apariencia como mi bienestar general, eso sí, siempre acudir con profesionales, no es un procedimiento que le confiaría a cualquiera”, concluyó.

Karina Banda ‘sufre’ burlas de su esposo

Con el humor que caracteriza a Karina Banda y su esposo, Carlos Ponce, ella mostró la forma en la que él reaccionó haciéndole ‘burla’ por su nueva apariencia.

PUBLICIDAD

“Oigan, yo estaba bien feliz con mis labios y de repente veo que ya me están haciendo la competencia”, dijo ante la cámara antes de mostrar al conductor, quien tenía la boca ‘inflamada’.

“O sea, yo no puedo entender por qué”, recriminó ella, para después comenzar a reír y preguntarle a su marido: “¿Así los tengo?”.

“Como una chopa”, le respondió Ponce, afirmando que eso es un tipo de pescado, lo que Banda tomó de forma graciosa.