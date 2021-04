Kanye West responde a la demanda de divorcio de Kim Kardashian: pide la custodia compartida de sus 4 hijos

Queda por ver cómo ambos compartirán a sus hijos. Kim vive en el área de Los Ángeles, mientras que Kanye es de Chicago y pasa mucho tiempo en su rancho de Wyoming, según The Associated Press. El cantante de hip hop ha dicho que quiere que sus hijos lo acompañen en Wyoming.

Ninguno de ellos está pensando cuestionar el acuerdo prenupcial que firmaron y están negociando la separación de bienes , agregó ET. Si bien Kim aludió a su acuerdo prenupcial en la demanda, West dijo que la separación de bienes debe de ser determinada conforme a pruebas presentadas al momento de negociar un acuerdo extrajudicial o durante un juicio.

“ La demanda de divorcio presentada por Kim es sólo una formalidad del proceso ”, dijo ET citando a una fuente anónima. “La pareja ha estado separada por un buen tiempo y ha tenido una relación amigable durante un buen rato. Al final, Kanye y Kim se quieren inmensamente, pero saben que era tiempo de separarse. Sus hijos son su prioridad número uno y pase lo que pase tendrán una relación positiva por ellos”.

Los documentos del divorcio no indican desde cuando Kim y Kanye están separados , pero una fuente dijo a ET que ambos fueron a terapia antes de decidir divorciarse.

“Como pareja, parece que la relación ha terminado”, dijo la fuente a ET. “La pareja trabajó de trabajar en su relación durante un tiempo, pero les fue difícil llegar a ponerse de acuerdo. Ellos dejaron de vivir juntos hace un buen tiempo y han estado enfocados en sus propios negocios y labores, a la vez que ponen como prioridad la felicidad de sus hijos”.

Comenzaron a salir en 2012 y tuvieron a su primer retoño en 2013. Se casaron en mayo de 2014 en un fuerte de Florencia, Italia, luego que West le propusiera matrimonio en el estadio de béisbol de los Gigantes de San Francisco, evento que fue grabado para luego ser transmitido en el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’.