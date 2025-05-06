Actriz de La Fea Más Bella enfrenta problemas de salud: “Le cuesta trabajo caminar”

Video Actor de La Fea Más Bella y Clase 406 tiene cáncer y así reaparece en pleno tratamiento

Julissa, actriz de la Fea Más Bella, enfrenta problemas de salud. Según reportes de su exesposo, Benny Ibarra, la artista de 81 años tiene problemas de movilidad.

El cantante reveló a la revista mexicana TVNotas que tanto él como su actual esposa, Lilia Blanco, así como su hijo Alejandro Ibarra se encuentran al pendiente de las necesidades de la intérprete, quien algunas ocasiones utiliza silla de ruedas.

“Mi esposa y yo vivimos con mi hijo Alejandro, sus hijos y Julissa. La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo (…) Nosotros somos quienes la llevamos al doctor cuando tiene necesidad. Nada más cruzamos el patio y estamos con ella todo el tiempo que sea necesario. Tiene un timbre especial para llamarnos si necesita algo. Estamos ahí para ayudarla y cuidarla”, contó en la edición impresa de este 6 de mayo.

“Yo fui quien le compró el timbre con mucho cariño. Julissa tiene problemas de movilidad. A veces le cuesta trabajo caminar, pero está superbién de su cabeza. Yo la quiero mucho. Es una persona extraordinaria. Tiene un corazón maravilloso. Yo solo tengo cosas buenas que decir de ella y que agradecerle. Es un gusto poder estar por si algo se le ofrece. Somos familia, a final de cuentas. A veces comemos juntos. Pasamos y vemos que esté bien”, agregó la esposa de Benny Ibarra.

Julissa interpretó a Doña 'Teresita' en La Fea Más Bella. Imagen TelevisaUnivision



En ese sentido, Blanco compartió algunos detalles de la dinámica familiar que tienen y reveló la confianza que la intérprete les tiene a ellos.

“De repente me dice: ‘Es que tengo doctor’. Benny conduce el auto, yo manejo la silla de ruedas. Nos hacemos bolas y la llevamos. También vamos a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), para que le den sus medicamentos. Ella tiene mucha gente que la apoya. Está bien cuidada. Nosotros hacemos lo que podemos. Estamos para ella”, dijo sin revelar más detales sobre la salud de Julissa.

¿Quién es Julissa?

Julia Isabel de Llano Macedo, mejor conocida como Julissa, comenzó su carrera a los 16 años en el grupo de rock The Spitfires.

En 1962 que debutó como actriz, pero fue hasta 1966 que alcanzó la fama al participar en la telenovela ‘Corazón Salvaje’, a la que le seguirían títulos como ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Velo de Novia’, ‘Fuego en la Sangre’, ‘Atrévete a Soñar’, ‘Porque el amor manda’ y ‘La Fea Más Bella’, donde interpretó a Doña 'Teresita' Sáenz de Mendiola, mamá de ‘Don Fernando’, personaje de Jaime Camil.

Además de actriz y cantante, Julissa es productora teatral y fundadora del grupo musical La Onda Vaselina. En cuanto a su vida personal, la artista es mamá de Alejandro y Benny Ibarra.