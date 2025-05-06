Famosos

Actriz de La Fea Más Bella enfrenta problemas de salud: “Le cuesta trabajo caminar”

La salud de la actriz de 81 años se estaría mermando por los problemas de movilidad que enfrenta, por lo que su exesposo la estaría cuidado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Actor de La Fea Más Bella y Clase 406 tiene cáncer y así reaparece en pleno tratamiento

Julissa, actriz de la Fea Más Bella, enfrenta problemas de salud. Según reportes de su exesposo, Benny Ibarra, la artista de 81 años tiene problemas de movilidad.

El cantante reveló a la revista mexicana TVNotas que tanto él como su actual esposa, Lilia Blanco, así como su hijo Alejandro Ibarra se encuentran al pendiente de las necesidades de la intérprete, quien algunas ocasiones utiliza silla de ruedas.

PUBLICIDAD

“Mi esposa y yo vivimos con mi hijo Alejandro, sus hijos y Julissa. La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo (…) Nosotros somos quienes la llevamos al doctor cuando tiene necesidad. Nada más cruzamos el patio y estamos con ella todo el tiempo que sea necesario. Tiene un timbre especial para llamarnos si necesita algo. Estamos ahí para ayudarla y cuidarla”, contó en la edición impresa de este 6 de mayo.

“Yo fui quien le compró el timbre con mucho cariño. Julissa tiene problemas de movilidad. A veces le cuesta trabajo caminar, pero está superbién de su cabeza. Yo la quiero mucho. Es una persona extraordinaria. Tiene un corazón maravilloso. Yo solo tengo cosas buenas que decir de ella y que agradecerle. Es un gusto poder estar por si algo se le ofrece. Somos familia, a final de cuentas. A veces comemos juntos. Pasamos y vemos que esté bien”, agregó la esposa de Benny Ibarra.

Julissa interpretó a Doña 'Teresita' en La Fea Más Bella.
Julissa interpretó a Doña 'Teresita' en La Fea Más Bella.
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Famosos

Hija de Cazzu y Nodal: esta sería la cantidad que el cantante consideraría “justa” como pensión para Inti
1 mins

Hija de Cazzu y Nodal: esta sería la cantidad que el cantante consideraría “justa” como pensión para Inti

Univision Famosos
Muere fan de Bad Bunny durante viaje para verlo en concierto: su familia suplica apoyo
2 mins

Muere fan de Bad Bunny durante viaje para verlo en concierto: su familia suplica apoyo

Univision Famosos
Arrestan a Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings: lo que se sabe
1 mins

Arrestan a Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings: lo que se sabe

Univision Famosos
Eduardo Capetillo Jr. se le declara a Lucerito Mijares en pleno concierto: esto pasó
1:00

Eduardo Capetillo Jr. se le declara a Lucerito Mijares en pleno concierto: esto pasó

Univision Famosos
Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti
2 mins

Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti

Univision Famosos
¡A JLo ahora se le sube tremendo insecto al cuello en pleno concierto! Su sorprendente reacción
0:57

¡A JLo ahora se le sube tremendo insecto al cuello en pleno concierto! Su sorprendente reacción

Univision Famosos
Cristiano Ronaldo da anillo de compromiso a Georgina Rodríguez: tiene enorme diamante
1 mins

Cristiano Ronaldo da anillo de compromiso a Georgina Rodríguez: tiene enorme diamante

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo
0:48

Claudia Martín y Carlos Said responden a críticas por estar sin ropa en anuncio de embarazo

Univision Famosos
Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”
1:00

Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Univision Famosos
Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión
0:46

Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión

Univision Famosos


En ese sentido, Blanco compartió algunos detalles de la dinámica familiar que tienen y reveló la confianza que la intérprete les tiene a ellos.

“De repente me dice: ‘Es que tengo doctor’. Benny conduce el auto, yo manejo la silla de ruedas. Nos hacemos bolas y la llevamos. También vamos a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), para que le den sus medicamentos. Ella tiene mucha gente que la apoya. Está bien cuidada. Nosotros hacemos lo que podemos. Estamos para ella”, dijo sin revelar más detales sobre la salud de Julissa.

PUBLICIDAD

¿Quién es Julissa?

Julia Isabel de Llano Macedo, mejor conocida como Julissa, comenzó su carrera a los 16 años en el grupo de rock The Spitfires.

En 1962 que debutó como actriz, pero fue hasta 1966 que alcanzó la fama al participar en la telenovela ‘Corazón Salvaje’, a la que le seguirían títulos como ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Velo de Novia’, ‘Fuego en la Sangre’, ‘Atrévete a Soñar’, ‘Porque el amor manda’ y ‘La Fea Más Bella’, donde interpretó a Doña 'Teresita' Sáenz de Mendiola, mamá de ‘Don Fernando’, personaje de Jaime Camil.

Además de actriz y cantante, Julissa es productora teatral y fundadora del grupo musical La Onda Vaselina. En cuanto a su vida personal, la artista es mamá de Alejandro y Benny Ibarra.


Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD