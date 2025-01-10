Julián Gil responde a críticas por su boda con Valeria Marín: “Me parece de mal gusto”

Video Esposa de Julián Gil “ya se quiere divorciar” de él “días después de casada”: esta es la razón

Julián Gil respondió a las críticas por su boda con Valeria Marín, celebrada el 29 de diciembre de 2024 en su natal Puerto Rico.

El actor no se quedó callado ante la ola de comentarios negativos que han surgido sobre su enlace secreto por supuestamente “venderlo en exclusiva”.

“Ya soy un hombre casado. Quiero agradecer a todos por el cariño, las bendiciones, por la buena vibra y aclarar que nosotros en ningún momento le dimos la exclusiva ni vendimos la boda a nadie”, explicó en sus historias de Instagram, según refiere ¡HOLA! México.

El villano de El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) resaltó que, precisamente, el no vender su boda con Valeria Marín a ningún medio fue que decidió mantenerla en secreto.

“Eso fue uno de los motivos por lo que quisimos mantenerlo en secreto… Queríamos una boda chiquita con familiares y con gente que entendemos que son queridos de nosotros…”, agregó.

Los famosos se casaron a dos años de comprometerse. Imagen Joseguillermo Cortines Instagram

Niega haber vendido detalles de su boda

Sin dar detalles sobre su boda con la presentadora mexicana, Julián Gil lamentó que algunos medios hayan difundido información falsa sobre su enlace, pero sobre todo, que existieran publicaciones que dieran a entender que había dado “declaraciones exclusivas”.

“Lo que sí no me parece es que hoy me encuentro con un montón de medios, revistas y publicaciones como que yo he dado declaraciones después de la boda, declaraciones exclusivas. Me acabo de levantar después de una paliza de matrimonio. No me parece, me parece de mal gusto como decir que yo dije…”, sentenció.