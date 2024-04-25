Julián Gil

Julián Gil presume que su nieto es idéntico a él y revela que es un "abuelo culeco"

Julián Gil demostró que su nieto Oliver es su clon con una tierna foto en su cuenta de Instagram, donde recalcó su emoción por su faceta de abuelo.

Video Julián Gil vivió una auténtica travesía para conocer a su nieto

En febrero pasado, Julián Gil debutó como abuelo con la llegaba de Oliver, primogénito de su hija Nicolle y el español Iñigo Ansola.

Desde el nacimiento del bebé, el actor de 'El Maleficio' mostró lo feliz y emocionado con su nueva faceta de abuelo y ahora no fue la excepción y causó revuelo al publicar una foto en redes sociales, donde mostró el gran parecido físico que hay entre él y Oliver.

Julián Gil publica foto de su nieto y son iguales

El actor, de 53 años, utilizó su cuenta oficial de Instagram para remarcar que el bebé heredó el gen Gil y luce idéntico a su famoso abuelo.

Julián Gil comparó una foto de cuando él era pequeño y sorprendió que el hijo de Nicolle Gil se ve igualito al histrión, quien se dijo fascinado por esta nueva etapa en su vida.

“A ver, ¿quién es quién? Yo hace 53 años y Oliver hace dos semanas. Sí soy un abuelo culeco”, mencionó este 24 de abril como descripción de la publicación.

Julián Gil muestra a quién se parece su nieto
Julián Gil muestra a quién se parece su nieto
Imagen Instagram Julián Gil


La publicación de Julián Gil provocó que sus fieles admiradores se volcaran en un sinfín de reacciones, en su mayoría mensajes en los que confirmaron que abuelo y nieto están clonados; incluso, algunos usuarios afirmaron que Oliver será igual de "galán" que él.

"Julián volviste a nacer", "Oliver va a ser un galán", "Impresionante la genética, están igualitos", "Repito ese bebé va a ser igual de galán que su abuelo", "Es tu gemelo, increíble", son algunos de los mensajes que fans le enviaron al actor.

No fue la única publicación que el actor hizo sobre el nene, un día antes del posteo dejó claro que cuando visita Madrid (ciudad en la que vive su hija) no se despega ni un minuto de su nieto y hasta toma siestas con él en brazos.

“No molestar… ABU”, expresó el histrión, quien recibió mensajes de amor, donde usuarios recalcaron el estrecho lazo que está construyendo con Oliver.

Julián Gil disfruta su faceta de abuelo junto al pequeño Oliver
Julián Gil disfruta su faceta de abuelo junto al pequeño Oliver
Imagen Instagram Julián Gil


El pasado 20 de febrero, Julián Gil mostró su emoción al anunciar el nacimiento de su primer nieto. Hizo pública la noticia con varias fotografías en las que tiene en brazos al entonces recién nacido; además, le dedicó un emotivo mensaje tanto a su primogénita Nicolle Gil como a su yerno, a quienes felicitó por su debut como papás.

“Bienvenido “Oliver”. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona hija mía. Iñigo felicidades papá. Serás el bebé más amado”, señaló junto a un emoji en forma de corazón.


