Julián Gil reaparece tras nuevo diagnóstico de cáncer de piel: revela cómo se encuentra tras cirugía

“En mi caso, abusé muchísimo del sol por muchos años, el hecho de que no tome sol ahora no es la cura, ahora tengo que estar revisándome cada cuatro, c inco o seis meses que no me vuelva a salir, porque estoy pagando las consecuencias del abuso que tuve al sol y del no cuidarme la piel por tantos años”, finalizó.