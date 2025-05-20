Famosos

Actriz de ‘Yo Amo a Juan Querendón’ denuncia abuso de “artista muy importante”: “Solo quería una foto”

Sury Sadai habló de uno de los momentos más difíciles de su vida durante su participación en un reality de televisión. La actriz denunció que un “artista muy importante” la tocó indebidamente.

Por:
Elizabeth González.
Sury Sadai, actriz de la telenovela ‘Yo Amo a Juan Querendón’ y ‘Juro Que Te Amo’, denunció el abuso que sufrió por parte de un “artista muy importante” durante su adolescencia y que ella consideraba su “crush”.

“Tenía un crush muy importante para mí en la televisión… (era) un artista muy importante que, la verdad es que no quiero decir su nombre, porque sí sería muy fuerte. Ya de por sí el chico está sufriendo, que ni les cuento”, narró en ‘Secretos de Parejas’.

La artista, de 28 años, no reveló el nombre de su presunto agresor. Sin embargo, sí relató la manera en que ocurrió el ataque. Además, sugirió que el sujeto se encontraría “sufriendo” en la actualidad.

“No me siento lista para contar el nombre. Creo que Dios siempre va a hacer justicia, el vio todo y él se va a encargar también de hacerme feliz y de sanar todo lo que llevo dentro”, dijo.

“Lo único que puedo decir es que era mi crush. Me gustaba muchísimo y yo le pedí una foto, me dijo: ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él y solo se desnudó”, agregó.

“Me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo y todo. Yo le decía que no porque yo no quería eso, yo solo quería una foto y nada. Después de eso, salió a escondidas como si yo hubiera hecho algo malo, y yo saliendo de los camerinos también como si yo hubiera querido hacer eso y no estuvo bien, y eso todavía me traumó muchísimo más”, insistió.

Sury Sadai concluyó su relato asegurando que “en el medio” también se ha encontrado con “directores que han abusado” de su cuerpo.

“Me han besado, me han tocado y la verdad es que yo no sé por qué nunca he podido decir ‘No me toques’”, sentenció.

¿Quién es Sury Sadai?

Sury Sadai nació el 14 de octubre de 1996. Su debut como actriz fue en la telenovela ‘Yo Amo a Juan Querendón’ en 2007. Sin embargo, su salto a la fama fue en ‘Juro Que Te Amo’, donde interpretó a ‘Coralito’.

La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho y Esta Historia Me Suena son otros de sus proyectos.

Sury Sadai está casada con el actor Bernardo Flores, quien se encuentra participando junto a ella en el reality ‘Secretos de Parejas’.


PUBLICIDAD